Berazategui: Mussi fue el primer intendente mayor de 60 años en vacunarse contra el coronavirus

Un día después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializara que la vacuna rusa Sputnik-V puede ser aplicada a mayores de 60 años, el mandatario berazateguense recibió la primera dosis. Al respecto, sostuvo: “Estaba esperando la vacunación y estoy muy contento. Agradezco a los gobiernos Nacional y Provincial porque están haciendo un esfuerzo enorme para que esta pandemia nos afecte lo menos posible. Sin lugar a dudas esta campaña de vacunación será épica”.

La aplicación tuvo lugar en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner, ubicado en Av. Calchaquí N° 5401, donde previamente se realizó una instancia de admisión y una breve encuesta TRIAGE, para verificar la aptitud para recibir la dosis. Tras la vacunación, el Intendente Mussi afirmó: “Agradezco al personal del prestigioso Hospital El Cruce. Me atendieron maravillosamente bien y no sentí dolor alguno. A los vecinos y vecinas les pido que tengan confianza en la vacuna. Como médico conozco sobre el tema y puedo asegurarles que sirve y que no presenta contratiempos. Les pido que no se presten a las maniobras que buscan desalentar su aplicación”.

Dónde y cómo anotarse para recibir la vacuna

Aquellos interesados en registrarse al Plan provincial, público, gratuito y optativo de vacunación deben ingresar en www.vacunatepba.gba.gob.ar y completar los datos.

Si tienen alguna complicación o dificultad, pueden dirigirse a cualquiera de los Centros de Atención Primaria de Salud de Berazategui (CAPS), de lunes a viernes de 8.00 a 13.00, para ser asistidos.

Para conocer sus ubicaciones, deben ingresar en berazategui.gob.ar/salud.