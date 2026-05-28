San Isidro: Ojos en Alerta ya tiene 23.000 vecinos en una red de prevención del delito

El programa Ojos en Alerta ya conecta a 23.000 vecinos con el Centro de Monitoreo de San Isidro y reduce las respuestas a menos de cinco minutos.

Más de 23.000 vecinos participan del programa Ojos en Alerta en San Isidro mediante alertas enviadas por WhatsApp.

El Municipio de San Isidro consolidó un nuevo esquema de prevención del delito basado en alertas vecinales enviadas por WhatsApp que ya permitió concretar múltiples detenciones en tiempo récord.

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El sistema funciona a través del programa Ojos en Alerta, una herramienta que conecta directamente a más de 23.000 vecinos con el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) para reportar situaciones sospechosas en tiempo real.

Según datos oficiales, el tiempo promedio de respuesta ante cada alerta confirmada se redujo a menos de cinco minutos, permitiendo frustrar robos, recuperar vehículos y detener delincuentes durante la fuga.

Uno de los procedimientos más recientes comenzó cuando el dueño de una motocicleta robada detectó que su propio vehículo estaba siendo ofrecido a la venta a través de Facebook Marketplace.

En lugar de intentar recuperarla por sus propios medios, el vecino dio aviso al sistema Ojos en Alerta.

A partir de esa información, los oficiales municipales coordinaron una entrega controlada y pactaron un punto de encuentro con los vendedores.

Cuando los sospechosos llegaron al lugar, las patrullas cercaron la zona y concretaron la detención de dos personas, además de recuperar la moto robada.

Detenciones en plena calle tras alertas vecinales

Otro operativo se produjo sobre avenida Del Libertador al 15.700, donde dos delincuentes intentaron ingresar a una vivienda para robar bicicletas.

Un vecino observó la maniobra y envió un mensaje urgente mediante WhatsApp.

Las patrullas municipales llegaron al lugar en menos de cinco minutos y lograron detener a los sospechosos en plena calle antes de que escaparan.

En otro caso registrado sobre avenida Centenario al 1400, una vecina advirtió movimientos extraños dentro de un predio y activó una alerta al COM.

El Centro de Monitoreo cruzó la información con las cámaras de seguridad de la zona, confirmó el merodeo y coordinó un operativo cerrojo que terminó con dos personas detenidas.

El COM guía a las patrullas en tiempo real

Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que el sistema combina la participación vecinal con monitoreo en tiempo real y seguimiento mediante cámaras de vigilancia.

“Buscamos optimizar al máximo cada recurso tecnológico disponible. Ojos en Alerta no reemplaza a los patrullajes ni a nuestras más de 2.600 cámaras de vigilancia, sino que potencia todo el sistema”, señalaron desde el Municipio.

Según indicaron, el Centro de Monitoreo actúa como el “cerebro” operativo del esquema de seguridad local, guiando a los móviles en tiempo real a partir de la información enviada por los vecinos.

Uno de los últimos procedimientos ocurrió en la intersección de Yatay y Medrano, donde un testigo reportó a un hombre que intentaba abrir vehículos estacionados.

Los operadores visualizaron las cámaras de seguridad y siguieron los movimientos del sospechoso mientras guiaban a los patrulleros hasta concretar la detención.

El sistema ya tiene fuerte presencia en zonas comerciales

Actualmente, más de 23.000 vecinos participan activamente del programa Ojos en Alerta en San Isidro.

Durante abril, el 32,98% de los contactos recibidos por el sistema de seguridad municipal ingresaron exclusivamente a través de WhatsApp.

La expansión del programa también comenzó a llegar a corredores comerciales.

Según informó el Municipio, recientemente se completó la capacitación del 80% de los comerciantes de Las Lomas para incorporarlos al sistema de alertas vecinales.

Desde la gestión local remarcan que uno de los principales objetivos es reducir tiempos de reacción y mejorar la coordinación entre vecinos, monitoreo y patrullas municipales.

Más patrullaje y monitoreo

El sistema de prevención municipal se complementa además con patrullajes permanentes y vigilancia mediante cámaras.

Actualmente, San Isidro cuenta con más de 2.600 cámaras conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo y más de 300 oficiales desplegados en calle.

El Municipio también incorporó lectoras de patentes y patrullajes dinámicos en distintos barrios del distrito para reforzar la prevención del delito.