Insólito: intendente de Juntos por el Cambio promueve "juntadas" por el Día del Estudiante

Las críticas de la oposición no tardaron en llegar. Los concejales no se explican cómo el intendente de Juntos por el Cambio no sale públicamente a desalentar un evento social que, se sabe, suele convocar a una gran cantidad de adolescentes.

En la actualidad, Dolores presenta 443 casos desde el inicio de la pandemia con una tasa de 1542 contagios cada 100 mil habitantes. Un número similar al de los distritos del AMBA y que, en el interior, solo es superado por Laprida y Bragado.

El intendente tomó esta decisión después de hacer una evaluación del estado local a través de sus redes sociales. “En los últimos días hemos visto con mucha preocupación cómo jóvenes y adultos eligieron al canal como un lugar para realizar encuentros entre familiares y amigos. Esto, además de violar el aislamiento aún vigente, también genera otro tipo de riesgos. Somos conscientes del relajamiento de la sociedad ante la cuarentena en todo el país y Dolores no está ajena a esta situación”.

Sin embargo, pese a lo preanunciado, la decisión final no fue desalentar las reuniones sino, por el contrario, darles un marco.

Para cerrar, el jefe comunal finaliza diciendo que “apelamos a la responsabilidad de las familias, para que quienes autoricen a sus hijos a participar de estos encuentros, asuman el compromiso de estar cerca, acompañarlos, para que todo se desarrolle de la mejor manera y los jóvenes puedan disfrutar de su día cuidándose entre todos”.