El rincón histórico de Córdoba que esconde paisajes únicos y parece salido de un cuento

Calles antiguas, recetas criollas y construcciones coloniales forman parte de este destino poco conocido del norte.

Con vistas imponentes y mucha naturaleza, este destino te dará una experiencia inolvidable.

Dejando de lado los centros turísticos más concurridos de Córdoba, existe un pequeño poblado que todavía mantiene sus tradiciones centenarias y una tranquilidad muy difícil de encontrar en otros puntos del país. Entre caminos rurales y construcciones antiguas, este destino mantiene viva una parte importante de la historia de la provincia.

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Muchos viajeros llegan atraídos por la calma del paisaje serrano, aunque terminan sorprendidos por su valor cultural. Sus iglesias coloniales, antiguas postas y recetas típicas convierten a este destino en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, memoria y experiencias diferentes.

El paisaje de este rincón te va a enamorar.

San Pedro Norte se encuentra en el departamento Tulumba, al norte de la provincia de Córdoba . El pueblo está ubicado a unos 170 kilómetros de la capital provincial y forma parte de una región atravesada por antiguas rutas coloniales.

El paisaje cuenta con sectores serranos con amplias zonas de monte nativo , donde predominan algarrobos, caminos de tierra y campos abiertos.

Durante la época virreinal, el área fue muy importante por su cercanía con el histórico Camino Real al Alto Perú. Por esa vía circularon figuras políticas y militares fundamentales para la historia argentina, entre ellas Manuel Belgrano y José de San Martín.

Muchas viviendas todavía conservan paredes anchas, galerías antiguas y patios internos típicos de la arquitectura colonial, lo que convierte a San Pedro Norte en uno de los rincones más particulares del norte cordobés.

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Qué se puede hacer en San Pedro Norte

Uno de los principales atractivos del pueblo es la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada frente a la plaza principal. El edificio mezcla detalles coloniales y rasgos góticos, además de formar parte de la identidad histórica de la comunidad local.

A pocos kilómetros aparece otro lugar muy buscado por visitantes, San Pedro Viejo. Acá funciona una antigua capilla levantada entre 1650 y 1690, considerada una de las construcciones religiosas más antiguas de la región. Según registros históricos, varios referentes de las guerras independentistas pasaron por ese lugar durante sus campañas.

Las visitas suelen realizarse mediante excursiones organizadas porque el predio pertenece a una propiedad privada, de todas formas, el recorrido es uno de los más recomendados para quienes disfrutan del turismo histórico y cultural.

La gastronomía tambien es importante dentro de la experiencia, ya que en casas de campo y restaurantes familiares se ofrecen platos típicos del norte cordobés, como asado con cuero cocinado en horno de barro, arrope de chañar y pastel cambray, recetas que se mantienen intactas desde hace generaciones.

El entorno natural también suma actividades para quienes prefieren el aire libre, como senderos rurales ideales para caminatas tranquilas y recorridos a caballo por antiguos caminos serranos. En distintos sectores se puede observar la fauna autóctona y aves características de la región.

Durante fines de semana largos o fechas especiales, los vecinos organizan ferias artesanales donde se venden tejidos regionales, quesos caseros, dulces y productos elaborados por familias del lugar.

San Pedro Norte El pueblo mantiene su estética rural desde hace años. Gentileza - Córdoba Turismo

Cómo ir hasta San Pedro Norte

Desde la ciudad de Córdoba, el trayecto hasta San Pedro Norte demanda 3 horas en auto. El recorrido más directo comienza por la Ruta Nacional 9 hasta llegar a Villa del Totoral. Desde ahí hay que continuar por la Ruta Provincial 17 rumbo al norte y los últimos kilómetros son de tierra.

El pueblo se conservó por mantenerse alejado de los centros urbanos, lo que lo ayuda a mantener ese perfil silencioso que muchos turistas buscan para desconectarse de la rutina y descubrir otra cara de Córdoba.