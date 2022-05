Ariel Sujarchuk: "Expo Escobar marcó un antes y después en la agenda productiva y comercial del país: ahora vamos por más"

La cita de este año es en el histórico Predio Floral (Mateo Gelves 1051, Belén de Escobar) entre el jueves 9 y el sábado 11 de junio, con el principal objetivo de generar un espacio ideal para el intercambio de negocios, mesas de acuerdo y centros de debate sobre las perspectivas económicas a futuro. En el marco de un encuentro abierto al público en general, las industrias automotrices, metalúrgicas y autopartistas, alimenticias, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, pymes, prestadores de servicios de salud y emprendedores de las industrias del conocimiento y la cultura, de la economía de triple impacto y de las vanguardias en sostenibilidad, entre tantas otras, se mostrarán los avances en materia de producción e innovación tecnológica, además de abordarse y reafirmar la importancia de la agenda ambiental.

DJI_20211028192507_0009_W.JPG

El programa “Argentina Debate” recibirá exposiciones y charlas TED sobre diferentes áreas temáticas que sintetizan Expo Industria, Expo Real Estate, Expo Pyme, Expo Industria del Conocimiento, Expo Industria Cultural, y Coloquio.

“Buscamos un Estado municipal que no sólo recaude sino que sea el principal socio de las industrias, empresas, comercios y emprendedores para potenciar su crecimiento económico. Repito lo que digo siempre: hay que brindar certezas al sector productivo sobre las reglas de juego, hablar con claridad y abrir una mesa de diálogo para trazar el rumbo del modelo económico y productivo que contenga al conjunto de intereses y no uno en particular. Por eso en Expo Escobar la agenda está centrada en la paridad de género, la inclusión, la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”, resalta Sujarchuk.

Expo Escobar será otra vez el lugar donde se promoverán las industrias tradicionales, del conocimiento y la cultura y el espacio ideal para debatir los desafíos futuros de la Argentina, pero también habrá lugar para la diversión y el entretenimiento: se ofrecerán espectáculos con grandes artistas, actividades recreativas y culturales para toda la familia y propuestas gastronómicas de primer nivel para disfrutar entre amigos.

Sujarchuk concluye: “Me encantaría que a esta edición de Expo Escobar vinieran referentes de la oposición para pensar entre todos la Argentina que queremos. Las condiciones están dadas: tenemos un acuerdo con el FMI, los índices marcan mejoras en los niveles de producción y generación de empleo, todos coincidimos en que los principales problemas a solucionar son la inflación, la recomposición salarial, transformar planes sociales en puestos de trabajo y generar una distribución más equitativa de las riquezas. Es tiempo de dejar de lado las mezquindades para debatir en serio este presente y el país que vamos a dejarles a nuestros hijos y nietos”.