Hecha la ley, hecha la trampa: escándalo en el HCD y traspié de Galli

En una sesión de alta intensidad, los concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se cruzaron fuerte por la decisión que tomó el oficialismo de reemplazar a último momento a Guillermo Lascano, uno de los concejales propios, quien en las últimas horas le había adelantado al intendente Galli que no acompañaría el proyecto.

Juan Mujica, quien fue electo en primer lugar en la lista de Juntos por el Cambio en 2019, retomó su banca hoy en reemplazo de Lascano para votar a favor de la rendición de cuentas que él mismo ejecutó como subsecretario de Hacienda local. “Hay un claro conflicto de intereses. Se tendría que abstener”, afirmó la concejal del FDT, Mercedes Landívar.

galli2.jpg Los ediles de la oposición denunciaron una intervención de poderes durante la sesión especial que se llevó a cabo esta mañana.

La exposición más rutilante de la sesión estuvo en la voz de Celeste Arouxet, representante del radicalismo que forma parte de Juntos por el Cambio. “Nos citó el intendente y le manifestamos que no acompañaríamos a lo que él nos dijo que teníamos que apoyar la rendición de cuentas porque tenía que ser orgánica. Me dijo que si votaba en contra no iba a seguir trabajando en Juntos por el Cambio”.

Acto seguido la concejala opositora Alicia Almada, presidenta de la Comisión de Género, pidió la palabra para decir que “tomo como una denuncia lo sucedido en el despacho del intendente, Arouxet ha sufrido violencia de género y en las próximas horas nos encontraremos debatiendo al respecto ya que se trata de una actitud machista y patriarcal del intendente”.

El presidente del bloque de JXC, Martín Endere, aseguró que todo se trataba de un espectáculo y preguntó: “¿Es lógico que el presidente del bloque se entere 48 horas de que alguien del espacio no va a acompañar el proyecto? ¿Ser orgánico es ser obsecuente? No. El gesto que sufrimos es un gesto que no le hace bien a la política. Parece que se acompaña hasta donde se quiere y se deja cuando se quiere. Y eso no es la política”.

“Le quiero aclarar al presidente de mi bloque o ex bloque, ya no sé en qué bloque estoy que durante 60 días estudié la Rendición de cuentas y entregué 17 preguntas que no fueron respondidas”, agregó Arouxet, quien minutos antes se quebró a la hora de leer unas palabras que su compañero Lascano había escrito para dejar en claro su situación.

En concreto, el movimiento en el HCD se dio a partir de que Galli comprobó que los números no le cerraban. Y no en relación a los 354 millones de pesos de déficit generados en 2019 sino en la cantidad de ediles necesarios para lograr su aprobación. Con 10 concejales de un total de 20 y un aliado de un bloque unipersonal a su favor, el jefe comunal contaba con que el proyecto tendría rumbo favorable. Sin embargo, los planteos de Arouxet y Lascano le hicieron perder la ventaja. En consecuencia, el oficialismo volvió a sentar en banca a Mujica en lugar de Lascano, quien fue notificado ayer por mail, para dar con el número necesario de ediles a favor. De esa manera, el HCD quedaba empatado y con el doble voto del presidente del Concejo Deliberante, Bruno Cenizo, todo estaba dado para la aprobación.

Pero no todo terminó ahí. “Lastape (quien forma parte del unibloque radical) pidió licencia acusando que es persona de riesgo. Hay un acuerdo entre esa fracción del radicalismo y Galli. Es un acuerdo que se pagó con el lugar de Javier Pallone en el HCD. Si iba en contra, ese acuerdo se caía. Una forma elegante de que no se caiga es presentar la licencia y asumir la suplente del concejal que proviene de la lista de 2017, que es Laura Sequeira que es actual directora de Relaciones con la Comunidad y que forma parte de la secretaría de Gobierno que está a cargo de Hilario Galli, primo hermano del intendente”, aseguró una fuente local.

“Tenemos dos funcionarios del ejecutivo sentado en el deliberativo. Si esto no es un conflicto de interés, no se entiende nada”, sostuvo en su alocución María Victoria De Bellis, quien viene del eseverrismo y forma parte de la oposición.

Guillermo Santellan también tomó la voz para referirse al presidente del HCD: “Se está viviendo un ataque al cuerpo. Va a ser recordado como el peor presidente del HCD de Olavarría. No voy a discutir su audacia para interpretar el funcionamiento del reglamento, pero sí puedo discutir su acción. Hay casi 40 años de historia en el HCD en la que todos los regresos requieren de la aprobación del cuerpo. Usted está haciendo lo que no corresponde cumpliendo órdenes. Callan a los que piensan distintos. Rompiendo todos los valores. Son capaces de meter al ejecutivo en el deliberativo de facto. Pero no nos van a silenciar”.

Luego de varios cuartos intermedios, de dimes y diretes, el HCD volvió a funcionar y se le pidió a la concejal Sequeira que abandone el reciento por la reciente votación en contra de su participación. El presidente del bloque de JXC tomó la palabra para dejar en claro que lo ejercido por la oposición es “antidemocrático ya que pretenden hacer funcionar el reciento con menos integrantes. No avalamos ese comportamiento y nos vamos a retirar del recinto”.

Se trata de un nuevo escándalo local. Incluso el presidente del HCD se retiró y pese a que la oposición pidió que la fuerza pública lo obligue a quedarse debido a que él mismo había solicitado la convocatoria, se cortaron los micrófonos y la transmisión.

La rendición de cuentas no es un tema menor. En diálogo con este medio, la concejal Landívar asegura que “entre junio y octubre del año pasado, en la previa de las elecciones se triplicó el gasto en lo social a los fines de ganar una elección. Que los dos concejales que se opusieron sean contadores, no es un dato menor”. Y sobre la sesión opinó que “el oficialismo buscó ser juez y parte y armaron un escándalo. Fue una sesión plagada de irregularidades en un marco en el que el intendente sufre un gran debilitamiento”.

Más allá de las cuestiones legales que hacen al reglamento interno del HCD, pero sin dejar de lado su validez o no, el ejecutivo local tuvo que realizar una serie de movimientos irregulares para poder aprobar una rendición de cuentas que no hace más que exponer la problemática actual en la que se encuentra sumido un municipio de referencia provincial.