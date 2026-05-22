Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo de 2026 y algunas infracciones ya superan ampliamente el millón de pesos. En la Ciudad de Buenos Aires, incluso, hay sanciones que pueden costar hasta más de 3 millones de pesos según la gravedad de la falta cometida.
Cuál es la multa de tránsito que puede costar más de 3 millones de pesos en mayo 2026
Subió el precio de las infracciones y hay una en particular que puede generar un gran daño al bolsillo del conductor. Todo lo que tenés que saber.
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Cuál es la multa de tránsito más cara de mayo 2026
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Multas de transito: que pasa si no se pagan y cuando prescriben
En la provincia de Buenos Aires, la actualización fue del 16,8% para el bimestre mayo-junio y se aplicó sobre el valor de la Unidad Fija (UF), la cual pasó de costar $1.896 a $2.215. Mientras tanto, en CABA continúan vigentes los valores actualizados según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje, el valor actual es de $949,99 el cual va a estar vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.
Multas más caras mayo 2026
Las sanciones más elevadas siguen vinculadas a las infracciones consideradas graves, especialmente las relacionadas con alcoholemia, exceso de velocidad y conducción peligrosa.
En la Ciudad de Buenos Aires, los valores se mantienen según la última actualización y una de las sanciones más costosas es el exceso de velocidad, dependiendo de la gravedad de la infracción, la multa puede llegar hasta los $3.799.960:
- exceso de velocidad: desde $66.499,30 hasta $3.799.960
- obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997
- mandar mensajes de texto: $189.998
- estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $142.498,50
- no usar cinturón de seguridad: $94.999
- usar el celular al volante: $94.999
- circular con la VTV vencida: $94.999
- estacionar mal: $94.999
En la provincia de Buenos Aires, negarse a realizar un test de alcoholemia es actualmente una de las multas más caras. La sanción puede ir desde $1.107.500 hasta $2.658.000.
Otras infracciones con montos muy altos son:
- exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000
- conducir alcoholizado: de $664.500 a $2.215.000
- circular sin VTV: entre $664.500 y $2.215.000
- cruzar un semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000
- circular sin seguro obligatorio: hasta $2.215.000
- manejar en contramano o por banquina: hasta $2.215.000
El sistema de multas se actualiza periódicamente porque está vinculado al valor de la nafta premium. Por eso, las sanciones pueden seguir aumentando a lo largo del año.
Cómo saber si tengo una multa
Consultar si existen infracciones pendientes se puede hacer de manera online y gratuita. Tanto en provincia de Buenos Aires, como en CABA, los conductores pueden revisar el estado de deuda usando el número de patente o el DNI del titular.
En CABA el proceso es el siguiente:
- ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad
- seleccionar consulta por patente o DNI
- validar el acceso con el sistema de seguridad
- revisar el detalle de las infracciones registradas
La plataforma también permite descargar un libre deuda si no existen multas pendientes, o también se informa el monto actualizado y el detalle de cada infracción, en el caso de tener alguna. Además, la Ciudad cuenta con la asistencia virtual de Boti mediante WhatsApp, donde también se puede consultar deuda y acceder a información sobre pagos.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ingresando a infraccionesba.gba.gob.ar, vas a poder consultar e imprimir tus infracciones de transito estén vencidas o no, y pagarlas con todos los medios de pago. El proceso es muy simple, en tan solo 3 pasos vas a poder pagar tu infracción escaneando el código QR, sin necesidad de crear un usuario o estar logueado.
Por qué conviene pagarlas a tiempo
Pagar una multa dentro del período de pago voluntario puede representar un ahorro importante, ya que las personas que abonan dentro de los primeros 40 días desde la notificación acceden a un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la sanción.
Además, dejar pasar el tiempo puede generar complicaciones económicas y administrativas, porque su precio está atado al valor del combustible, por lo cual aumentan cada vez que sube la Unidad Fija. Los especialistas advierten que una infracción pequeña puede terminar multiplicándose con el paso de los meses por intereses, recargos y actualizaciones.
También existen otras consecuencias por mantener deudas impagas:
- imposibilidad de renovar la licencia de conducir
- trabas para transferir un vehículo
- inhibiciones administrativas
- inicio de acciones judiciales para cobrar la deuda
En la provincia de Buenos Aires, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. En CABA, el plazo general es de cinco años. Sin embargo, los especialistas recomiendan no esperar a que prescriban y analizar cada caso.
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