Cuál es la multa de tránsito que puede costar más de 3 millones de pesos en mayo 2026

Subió el precio de las infracciones y hay una en particular que puede generar un gran daño al bolsillo del conductor. Todo lo que tenés que saber.

La Unidad Fija (UF) pasó de $1.896 a $2.215 y es la tercera actualización del año en territorio bonaerence.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo de 2026 y algunas infracciones ya superan ampliamente el millón de pesos. En la Ciudad de Buenos Aires, incluso, hay sanciones que pueden costar hasta más de 3 millones de pesos según la gravedad de la falta cometida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la provincia de Buenos Aires, la actualización fue del 16,8% para el bimestre mayo-junio y se aplicó sobre el valor de la Unidad Fija (UF), la cual pasó de costar $1.896 a $2.215. Mientras tanto, en CABA continúan vigentes los valores actualizados según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje, el valor actual es de $949,99 el cual va a estar vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.

Las sanciones más elevadas siguen vinculadas a las infracciones consideradas graves, especialmente las relacionadas con alcoholemia, exceso de velocidad y conducción peligrosa.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores se mantienen según la última actualización y una de las sanciones más costosas es el exceso de velocidad , dependiendo de la gravedad de la infracción, la multa puede llegar hasta los $3.799.960:

exceso de velocidad: desde $66.499,30 hasta $3.799.960

obstruir rampas para personas con discapacidad: $284.997

mandar mensajes de texto: $189.998

estacionar en carriles exclusivos o Metrobus: $142.498,50

no usar cinturón de seguridad: $94.999

usar el celular al volante: $94.999

circular con la VTV vencida: $94.999

estacionar mal: $94.999

En la provincia de Buenos Aires, negarse a realizar un test de alcoholemia es actualmente una de las multas más caras. La sanción puede ir desde $1.107.500 hasta $2.658.000.

Otras infracciones con montos muy altos son:

exceso de velocidad: entre $332.250 y $2.215.000

conducir alcoholizado: de $664.500 a $2.215.000

circular sin VTV: entre $664.500 y $2.215.000

cruzar un semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000

circular sin seguro obligatorio: hasta $2.215.000

manejar en contramano o por banquina: hasta $2.215.000

El sistema de multas se actualiza periódicamente porque está vinculado al valor de la nafta premium. Por eso, las sanciones pueden seguir aumentando a lo largo del año.

multas por videollamada

Cómo saber si tengo una multa

Consultar si existen infracciones pendientes se puede hacer de manera online y gratuita. Tanto en provincia de Buenos Aires, como en CABA, los conductores pueden revisar el estado de deuda usando el número de patente o el DNI del titular.

En CABA el proceso es el siguiente:

ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad

seleccionar consulta por patente o DNI

validar el acceso con el sistema de seguridad

revisar el detalle de las infracciones registradas

La plataforma también permite descargar un libre deuda si no existen multas pendientes, o también se informa el monto actualizado y el detalle de cada infracción, en el caso de tener alguna. Además, la Ciudad cuenta con la asistencia virtual de Boti mediante WhatsApp, donde también se puede consultar deuda y acceder a información sobre pagos.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ingresando a infraccionesba.gba.gob.ar, vas a poder consultar e imprimir tus infracciones de transito estén vencidas o no, y pagarlas con todos los medios de pago. El proceso es muy simple, en tan solo 3 pasos vas a poder pagar tu infracción escaneando el código QR, sin necesidad de crear un usuario o estar logueado.

Pagar con débito Freepik

Por qué conviene pagarlas a tiempo

Pagar una multa dentro del período de pago voluntario puede representar un ahorro importante, ya que las personas que abonan dentro de los primeros 40 días desde la notificación acceden a un descuento del 50% sobre el valor mínimo de la sanción.

Además, dejar pasar el tiempo puede generar complicaciones económicas y administrativas, porque su precio está atado al valor del combustible, por lo cual aumentan cada vez que sube la Unidad Fija. Los especialistas advierten que una infracción pequeña puede terminar multiplicándose con el paso de los meses por intereses, recargos y actualizaciones.

También existen otras consecuencias por mantener deudas impagas:

imposibilidad de renovar la licencia de conducir

trabas para transferir un vehículo

inhibiciones administrativas

inicio de acciones judiciales para cobrar la deuda

En la provincia de Buenos Aires, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco. En CABA, el plazo general es de cinco años. Sin embargo, los especialistas recomiendan no esperar a que prescriban y analizar cada caso.