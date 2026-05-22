El ayatolá Mojtaba emitió una medida que prohíbe enviar al extranjero el uranio de Irán

La decisión llega en medio de las tensas negociaciones con EEUU. Anteriormente, el presidente Donald Trump había declarado que no permitiría que irán conserve sus reservas del elemento químico.

Archivo. Las negociaciones entre EEUU e Irán se tensan por el uranio enriquecido.

Las negociaciones entre EEUU e Irán vuelven a tensarse luego que el ayatolá Mojtaba Jameneí emitiera una directiva que prohíbe enviar al extranjero el uranio enriquecido del país, cercano al grado armamentístico .

La orden puede generar un fuerte impacto en las conversaciones de paz que mantienen ambas naciones. Es que el principal pedido de EEUU en las negociaciones tiene que ver con el envío fuera de Irán de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

"Lo conseguiremos. No lo necesitamos, no lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de obtenerlo, pero no vamos a dejar que se lo queden", había asegurado Trump a los periodistas en la Casa Blanca el pasado jueves.

Israel, Estados Unidos y otros países occidentales acusan desde hace años a Irán de avanzar hacia la fabricación de armas nucleares . Uno de los principales argumentos es el enriquecimiento de uranio al 60%, un nivel muy por encima del requerido para usos civiles y cercano al 90% necesario para desarrollar armamento atómico . Teherán rechaza esas acusaciones y sostiene que su programa tiene fines pacíficos.

aEl primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la guerra no terminará hasta que Irán retire su uranio enriquecido, abandone el respaldo a milicias aliadas y desmantele su capacidad de misiles balísticos.

Sin embargo, desde la conducción iraní descartan ceder en uno de los puntos centrales de la negociación. “La directiva del Líder Supremo, y el consenso dentro de la cúpula dirigente, es que las reservas de uranio enriquecido no deben salir del país”, indicó una de las dos fuentes iraníes citadas bajo condición de anonimato.

Según explicaron, dentro del gobierno iraní existe la convicción de que transferir el material al exterior dejaría al país más expuesto ante eventuales ataques de Estados Unidos o Israel. El líder supremo Ali Khamenei mantiene la última palabra en las principales decisiones estratégicas del Estado iraní.

Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, evitó profundizar sobre el tema, aunque remarcó: “El presidente Trump ha sido claro sobre las líneas rojas de Estados Unidos y solo llegará a un acuerdo que priorice al pueblo estadounidense”.

Irán endurece su postura sobre el uranio enriquecido

Funcionarios iraníes vienen señalando que la prioridad de Teherán pasa por lograr garantías concretas de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a atacar territorio iraní. Recién después de eso, sostienen, podrían avanzar negociaciones más profundas sobre el programa nuclear.

Antes del conflicto bélico, Irán había mostrado disposición a exportar parte de sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Pero esa posición se modificó tras las reiteradas amenazas militares de Donald Trump contra el país persa.

Según estimaciones del OIEA, Irán contaba con 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60% cuando Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. Actualmente no se sabe con precisión cuánto material sobrevivió a esos bombardeos.

El director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, había explicado en marzo que gran parte de las reservas se encontraban almacenadas en un complejo subterráneo de túneles en la planta nuclear de Isfahán. El OIEA calcula que allí habría algo más de 200 kilos. Otra parte estaría ubicada en Natanz, uno de los principales centros de enriquecimiento nuclear iraní.

Irán insiste en que el uranio altamente enriquecido es necesario para fines médicos y para alimentar un reactor de investigación en Teherán que opera con uranio enriquecido a niveles cercanos al 20%.