Juntos pretende fraccionar dos distritos del GBA: ¿conveniencia política o mayor eficacia municipal?

No se trata de una idea nueva, sino más bien de una iniciativa que ya pasó diferentes instancias, pero que hasta el momento nunca logró llegar a buen puerto. Sin embargo, desde diversos sectores políticos aún insisten en la posibilidad de concretar un cambio que, según afirman, podría generar una mayor eficacia en la gestión municipal.

La intención de un sector de Juntos de dividir dos grandes municipios bonaerenses prendió las alarmas. Sucede que, como ya fue expresado, la iniciativa de fraccionar La Matanza no se trata de una novedad. De hecho, fue intentado en varias oportunidades. Dentro de las más recientes, en 2016, cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal había logrado un acuerdo con el Frente Renovador.

Pero pese a que muchos lo desconocían, la idea también tiene un precedente. El entonces diputado Marcelo Díaz ya lo propuso en 2017 reactualizando una iniciativa parlamentaria presentada en 1999. En su momento, el proyecto era escindir a Paso del Rey y a los barrios de Zapiola, Sanguinetti, Puente Falbo, Sanbrizzi, Puente de Márquez, La Quebrada, Bongiovanni, Asunción, El Rodeo, Chaco Chico, por nombrar algunos.

Claro, no se trata de dos municipios al voleo. En concreto, son bastiones del peronismo que siempre le resultaron adversos a la oposición y en donde nunca pudo gobernar. Partidos en los que el oficialismo no baja de un 60 por ciento y, en este caso Juntos, no logra superar el techo de los 30.

La iniciativa de Moreno también cuenta con una versión propia del senador bonaerense Joaquín de la Torre, quien, a través de su concejal local, Julián Cigna (ver aparte), también dejó clara su postura de dividir.

La Matanza (Municipio La Matanza).jpg

Pero todo tipo beneficio logístico también conlleva un componente político. Y hasta el empresario de la carne y precandidato a intendente de La Matanza, Alberto Samid, manifestó en declaraciones radiales que “la idea es dividir La Matanza en cuatro municipios, porque no es un municipio, es una provincia. Pero hasta tanto esto se haga, porque depende de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, yo convoqué a todos los sectores que en esta primera etapa debemos trabajar juntos”.

Y agregó: “Hay gente valiosa de distintos partidos, está el Toty Flores de Laferrere, que tiene 350 mil habitantes, es un hombre de bien y sé que quiere lo mejor para Laferrere. Convoqué a (Luis) D’Elía, que vive en Casanova y conoce bien los problemas de ahí”

En la misma línea, el también precandidato a jefe comunal, el exsubsecretario de Relaciones Internacionales de Desarrollo Social de la Nación, Fernando Asencio, manifestó que su intención también es dividir el distrito. Y aseguró que “así lo planteaba el gran Alberto Balestrini. Estamos llevando la propuesta a cada rincón de La Matanza, algo que no detendremos hasta el día de la elección para poder hacerlo realidad”.

Y detalló que cuenta con el “acompañamiento de los vecinos y de dirigentes interesados en que el proyecto avance”. Y fue por más: “Estoy dispuesto a debatir con quien sea. Quizá haya ideas superadoras y en eso también estamos trabajando desde mi agrupación”.

UNA DIVISIÓN DENTRO DE OTRA

Cabe recordar que el exsenador Esteban Bullrich propuso tiempo atrás crear cinco nuevas provincias a partir de PBA y dividirla en Buenas Aires del Norte, con capital en San Nicolás; Buenos Aires del Sur, con capital en Bahía Blanca; Buenos Aires Atlántica, con la capital en Mar del Plata. Además, la Provincia de Luján, con capital en la ciudad homónima y la Provincia del Río de la Plata, con la actual capital provincial de La Plata.

Y esta fragmentación también incluía una división en La Matanza ya que la Provincia del Río de la Plata incluiría las localidades de Ramos Mejía, Lomas del Mirador, La Tablada, Villa Madero, Villa Luzuriaga, San Justo, Tapiales, Aldo Bonzi, Isidro Casanova y Ciudad Evita.

Mientras que la Provincia de Luján se quedaría con la otra parte de La Matanza abarcando las localidades de Rafael Castillo, Laferrere, González Catán, 20 de Junio y Virrey del Pino.