Alcaldes de playas se plantan ante Larreta por adelantamiento de clases

Como era de esperar, la noticia no cayó bien en la Costa Atlántica. Sucede que, con esta modificación, los intendentes sienten que se pierde parte del último tramo de la temporada y esta decisión atenta contra una fecha turística esperada por todos los trabajadores.

“Son movimientos ‘tribuneros’ de cara a un año electoral. No lo hace por el bien de los chicos, ni de los docentes, ni de la gente en general. Es solo en busca del beneficio propio”, le dice a Ámbito el jefe comunal de General Alvarado (Miramar), Sebastián Ianantuony. Y agrega que “es solo un posicionamiento político sin ningún tipo de criterio. En la Costa Atlántica son muchos los trabajadores que están esperando este momento para sostener el empleo y generar actividad. Es una locura que nos perjudica a todos. Incluso a algunos de su propio signo político”.

La referencia final apunta a Pinamar y Mar del Plata, donde gobiernan Martín Yeza y Guillermo Montenegro. Con este último, Rodríguez Larreta mantuvo una pelea pública a finales del año pasado por lo que fue, justamente, el adelantamiento del ciclo lectivo del 2022.

Antecedentes

El jefe comunal costero había manifestado su descontento con el temprano regreso (fue el 21 de febrero). “Hablé con él y la ministra de Educación Soledad Acuña. Entiendo la decisión, que tiene que ver con la cantidad de días de clases, pero defiendo los intereses de mi ciudad y en esto no me importa el color político y lo voy a seguir haciendo”, dijo en su momento.

Y añadió: “Se lo voy planteando a Horacio con la misma fortaleza que se lo plantearía a cualquier dirigente político que fuera de otro espacio”.

Sin embargo, pasaron los días, y el jefe comunal no volvió a plantear un reclamo al respecto. Algo que provocó la reacción del Frente de Todos local, que salió a presionarlo para que no abandone su postura.

Aquella medida de adelantar las clases en CABA para el inicio del 2022 también despertó el rechazo de empresarios y sindicatos de Mar del Plata que hicieron fuerza para que Larreta dé marcha atrás con la decisión.

Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) aseguraron que la resolución “lesiona seriamente a todos los destinos turísticos del país y en especial a toda la Costa Atlántica”. Y añadieron: “La aspiración de Larreta de sumarle solo cinco días hábiles al ciclo lectivo 2022 da por terminada las vacaciones estivales, prácticamente más de un mes antes de la finalización del verano”.

La situación hoy es distinta a la inicial. Desde Mar del Plata, una fuente cercana al alcalde PRO le aseguró a Municipios que no comparten la decisión, pero “creo que, tras el problema que tuvo con nosotros el año pasado, entendió que era mejor llevarlo más cerca de marzo”.

Desde el PRO local prefirieron no hablar a micrófono abierto al respecto. Saben que hoy por hoy no les conviene ponerse en contra a un presidenciable. Y no quieren generar roces que en un futuro podrían costarles más caro de lo que creen.

Algo similar pasa con Pinamar, desde donde tampoco se manifestaron. Y eso que la relación entre Larreta y el jefe comunal, Martín Yeza, no es la mejor.

Línea oficialista

El anuncio se dio un día antes de que el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, comunique en PBA, el inicio del ciclo lectivo será a partir del 1 de marzo como parte de un acuerdo con el Consejo Federal.

“Son 190 días, es un consenso que venimos sosteniendo, los 180 días obligatorios pero con una tendencia de que cada año se añadan más días, ya que con la pandemia nos dimos cuenta que el día de clases es insustituible, hay que cuidarlo”, aseveró el ministro.

Y sobre el posicionamiento de la CABA, manifestó: “Nosotros demostramos nuestro interés por la educación con presupuesto y construcción de escuelas. La Ciudad de Buenos Aires tiene una tendencia a un discurso más efectista, en este caso, tiene dos días más de clase, y no me parece mal”.

Según dejó en claro para Sileoni, Buenos Aires es “una provincia receptora de turismo y eso se tiene en cuenta, al igual que lo ha tenido en cuenta el Consejo Federal para toda la Nación”.

Y en esa misma línea también se manifestó el jefe comunal de Monte Hermoso, Marcos Fernández (Frente de Todos). “Nosotros estamos de acuerdo con lo que nuestro gobernador Axel Kicillof decida nuestra Provincia”, aseguró en diálogo con este medio.

Vale mencionar que los destinos turísticos se vieron muy afectados durante la pandemia y con los últimos movimientos comenzaron a ponerse de pie tras lo que fue un golpe contundente para la actividad. Entonces, el análisis que hace es que cada día vale oro.

La crítica mancomunada de los intendentes es porque aseguran que el jefe de Gobierno porteño está haciendo campaña a través de este tipo de decisiones.

Fue el propio Sileoni quien retomó los cuestionamientos esta semana al afirmar que “en lo discursivo todos decimos que nos importa la educación. El punto es que la Ciudad de Buenos Aires ha descendido su presupuesto educativo en los últimos 10 años, no construye escuelas y faltan vacantes”. Y agregó, en plano comparativo: “Nosotros, junto con el resto del país, empezamos el 1 de marzo y CABA empieza el lunes 27 de febrero. Que haya dos días más no está mal, pero la importancia que le das a la educación los ciudadanos deben verla por la inversión, las escuelas que construís”.

Vale aclarar que la queja no solo es por el regreso anticipado de los chicos. Con esta decisión, los maestros tendrán que retornar a las escuelas a partir del 6 de febrero. Sobre esto, Larreta aclaró que “a partir del año que viene no se va a perder ningún día por jornadas de capacitación de los docentes, que se van a hacer en días sábado”.

Por su parte, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también se mostró en contra de la postura de CABA y le dijo a este medio que “no me extraña que Larreta una vez mas no considere el trabajo de los argentinos. Nos perjudica la última semana de la temporada de febrero. Siempre hace lo mismo. Demuestra lo poco que le interesa el trabajo en la Costa Atlántica”. Y añade que “por suerte para los geselinos esperamos una excelente temporada, pero ojalá que esto no nos perjudique el balance”.

En la misma línea, el alcalde de Mar Chiquita, Jorge Paredi, sostiene que “el mundo de la capital federal es inversamente proporcional al del resto del país. Enero y febrero son la para vacaciones. Son meses de disfrute después de un año de trabajo. Con este movimiento Larreta quiere mostrarse como un candidato más duro que (Mauricio) Macri, pero no le va a dar la nafta. No sabemos quién va a ser nuestro candidato, pero está claro que le vamos a ganar”.