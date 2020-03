Personal del Municipio retiró cacharros, cubiertas de auto y distintos elementos que los vecinos retiraron de sus domicilios y que al acumular agua son potenciales criaderos de mosquitos Aedes aegypti, vector de los virus del dengue, zyka y chikungunya. A su vez, se reitera que aquellos comercios que han sido notificados de la necesidad de proceder a bloquear posibles reservorios (como cubiertas en desuso, etc.), y no lo han hecho aún serán multados dado que esto afecta al conjunto de la población. Las tareas de fumigación intradomiciliarias son acompañadas por la acción que realiza personal de Salud en la detección de casos febriles.

Personal de UDAAPA continúa llevando adelante las tareas de difusión de las medidas preventivas, no sólo en las zonas afectadas, sino también en distintos puntos de la ciudad, donde se realiza volanteada y se informa sobre las distintas medidas de prevención que deben tomarse y los alcances del dengue y sus implicancias. En este tema, es importante el compromiso y la colaboración de cada vecino, para lograr que las acciones que llevan adelante el Municipio y la provincia resulten efectivos.

2| Escobar: más tarjetas del Plan Más Vida

En el Microestadio de Garín, la Municipalidad de Escobar organizó el operativo de entrega de 500 tarjetas del Plan Más Vida a mujeres embarazadas y madres con niños en período de lactancia. El secretario de Gobierno, Carlos Ramil, supervisó el operativo acompañado por la secretaria de Proyección Institucional, Gabriela Garrone, y el nuevo gerente de ANSES Escobar, Leonardo Moreno.

“Junto al intendente Ariel Sujarchuk venimos trabajando sin descanso para paliar las situaciones de vulnerabilidad social mediante políticas sociales de inclusión en pos de mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, expresó Ramil.

3| San Fernando: renuevan escuela

El intendente Juan Andreotti dio inicio al ciclo lectivo con la renovación completa de la EEP Nº27 y Centro de Adultos Nº706/02, gracias al Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales 2020’, con una inversión de 200 millones para renovar 8 escuelas. La puesta en valor incluyó la construcción de 4 aulas, un comedor, sala informática y una biblioteca. “Hoy vivimos otro día de alegría, renovar instituciones educativas es un orgullo. Estamos comprometidos año tras año invirtiendo en educación, renovando cada una de las escuelas, ayudando a la provincia en su responsabilidad”, comentó el jefe comunal.

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, que destina una gran inversión en asistencia a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias. De cara al ciclo lectivo 2020, la Comuna invirtió más de 200 millones de pesos para las puestas en valor de los jardines de infantes N°901 y 909; las EPB N°6, 27, 28 y 35; y las ESB N°20 y 23.

Andreotti encabezó el acto de renovación de la Escuela Nº 27 “Gabriela Mistral” y Centro de Adultos Nº 706/02 acompañado por la diputada nacional Alicia Aparicio; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; inspectora jefa distrital, Alejandra Ramírez; inspectora de Escuela de Adultos, Jorgelina Cozzani; inspectora de Educación Artística, Marcela Focarazzo; inspectora de Educación Física, Carolina Rosso; funcionarios municipales y vecinos.

4| San Isidro, preparado contra el coronavirus

Alineado al protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud del Municipio de San Isidro cuenta con salas de aislamiento y otras medidas para recibir posibles casos de coronavirus.

El Municipio ya acondicionó salas de aislamiento en sus hospitales, con un sector con filtros de aire absolutos, conformado por un área para pacientes con sintomatología respiratoria infecciosa; un consultorio y tres salas de aislamiento individuales con rayos ultravioleta y ozono para esterilizar el área (que se activan cuando el paciente no está). Las paredes y techos de estas salas están recubiertos con una pintura especial con una nanotecnología (iones de plata) para que en esa superficie no puedan depositarse microorganismos. “Se busca evitar que los agentes patógenos de un paciente puedan pasar a otro”, explicó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio. El funcionario explicó que el Municipio de San Isidro sigue las normativas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, responsable de la salud de los ciudadanos bonaerenses. “Nuestro sistema se encuentra preparado ante las distintas etapas que se pueda atravesar a raíz de esta patología. La gente no debe entrar en pánico ni utilizar barbijos. Estamos realizando un esfuerzo tanto en el sistema de salud público como en el privado”.

5| Tigre: inauguran Escuela Secundaria

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, y la secretaria de Evaluación e Información Educativa de la Nación, Gabriela Diker, inauguró la Escuela Secundaria N° 36 del barrio El Prado, en la localidad de Benavídez. Construida con fondos íntegramente municipales, la institución recibirá a más de 500 alumnos y alumnas en los turnos mañana y tarde.

“Estamos felices de abrir las puertas de esta nueva escuela, un deseo de los vecinos del barrio El Prado que hoy finalmente podemos cumplir. Esta es la tercera escuela que hace esta gestión en Benavídez, la primera fue la N°13 y la segunda N°21. La obra responde a una serie de políticas impulsadas por el Municipio en un trabajo mancomunado con los gobiernos nacional de Alberto Fernández y provincial de Axel Kicillof. Representa el fortalecimiento de la educación como herramienta transformadora de nuestra comunidad”, afirmó Zamora en su discurso.

6| Merlo: entrega de kits deportivos

El intendente Gustavo Menéndez participó de la entrega de elementos deportivos a escuelas primarias y secundarias del distrito, que se realizó en el Centro de Educación Física Nº96 de Agustín Ferrari. Además, se inauguró el nuevo playón deportivo de la institución.

Formaron parte de la jornada, los directivos de las instituciones educativas junto con profesores y funcionarios municipales. Cada escuela recibió un bolsón de elementos deportivos para que puedan ser utilizados por los alumnos en las clases de educación física.

Dentro del acto, se realizó la inauguración del nuevo tinglado del CEF, llevado adelante a través del proyecto del Presupuesto Participativo. El encuentro contó con exhibiciones gimnásticas y deportivas por parte de alumnos de escuelas de Merlo y Marcos Paz.

“Estamos muy contentos de poder acompañar este proceso y ver las transformaciones maravillosas que logran los alumnos y la comunidad” expresó Menéndez y agregó: “Mientras más niños tengamos en el deporte significa un freno para la droga, el alcohol, para el ocio negativo, y, a la vez, somos una fuente inagotable de creación de talentos”.