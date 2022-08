Nación apuntó a la Justicia por incendios en el Delta del Paraná

“La sociedad y el Gobierno nacional tienen conciencia ambiental, la que no cambió es la Justicia”, disparó ayer. “El Gobierno instaló un sistema de monitoreo que permite detectar fuegos en tiempo real con los Faros de Conservación. Además, se está fortaleciendo todo el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con más brigadistas, vehículos, equipamiento y herramientas para que las brigadas nacionales y provinciales trabajen mejor equipadas en el combate de estos fuegos”, dijo el funcionario nacional. Y agregó que, “si la Justicia no actúa ni detiene a nadie, vuelve a prenderse fuego y no se encuentra al responsable”.