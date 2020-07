Deudas provinciales: canje de Nación genera incertidumbre

“Con este escenario no sabemos qué negociar, porque menos que Nación no podemos ofrecer, y más no lo van a aceptar”, mencionaron desde un distrito a Ámbito Financiero. Otro ministro de Economía, ante la incertidumbre, confió: “Por lo pronto, implica que seguimos pagando... son sólo intereses, pero dólares al fin”.

La incertidumbre se torna en pesismismo en otra provincia. Desde la cartera económica indicaron que el tironeo entre Guzmán y los fondos los “imacta de lleno”. “Tenemos prácticamente cerrada la renegociación con gran parte de los tenedores... ahora no sabemos cómo puede seguir”.

Otra administración mencionó a este diario que, por el movimiento del mercado secundario, buena parte de los títulos ya no están en manos de los tenedores originales. “Hay mucha banca privada y minoristas, cuesta identificar, y conversamos con quienes asesoran a pequeños inversiones”, dijeron y agregaron que por ahora “hay muy buena repercusión”.

En tanto, hubo novedades de tono público en las renegociaciones locales. Ayer, por caso, Mendoza prorrogó el plazo para que acreedores acepten la última oferta mejorada sin quita de capital. El vencimiento del 27 de julio se corrió al 7 de agosto. Y, además, el gobernador Rodolfo Suarez y su ministro de Hacienda Lisandro Nieri lograron oxígeno al alcanzar una refinanciación de la deuda de $11.000 millones con el Banco Nación. Los seis meses de gracia le permitirán a Suarez contar en este 2020 pandémico con $1.800 adicionales, en un acuerdo en el que Mendoza destaca el rol del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Asimismo, La Rioja contrató al Bank of America para el asesoramiento en las conversaciones con sus bonistas, de cara al vencimiento de un nuevo cupón de u$s 14 millones que vencerá este viernes.