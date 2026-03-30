El Gobierno logró colocar u$s34 millones más del Bonar 28 que licitó en el primer llamado Por Carlos Lamiral + Seguir en









En el segundo llamado para la colocación de bonos hard dolar solo se podía ofrecer una mayor cantidad respecto de las condiciones de la primera vuelta. Respecto del Bonar 27 obtuvo otros u$s97 millones.

Economía logró levantar u$s681 millones en el mercado local en marzo. Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía logró colocar u$s34 millones más del Bonar 28, el título en dólares de legislación nacional por el cual ya había obtenido u$s150 millones en la primera vuelta del último viernes 27 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es así que entre ambos llamados el Gobierno consiguió tomar en total u$s184 millones a una tasa del 8,86% al 30 de octubre de 2028, una vez concluido el actual mandato del presidente Javier Milei.

Por otro lado, el Ministerio de Economía licitó otros u$s97 millones del Bonar 27, al 5,12%, con lo cual sumó en total de u$s247 millones si se suma la colocación del viernes.

Con ello se dio por cerrado el cronograma financiero de marzo. Durante el mes consiguió un total de u$s681 millones en el mercado doméstico ante la decisión del gobierno nacional de evitar volver a los mercados internacionales para conseguir dólares para pagar vencimientos de este año.

En el primer llamado del mes licitó Bonar 27 por u$s250 millones a los que hay que sumar ahora del segundo llamado otros u$s247 millones del mismo titulo y otros u$s184 millones del título que vence en dos años y siete meses.

Si bien el mercado recibió con optimismo los resultados de la licitación del Bonar 28, en esta oportunidad se quedó corto. Solo hubo ofertas por u$s34 millones y se aceptó toda cuando podrían haberse ofrecido otros u$s100 millones. El dato marca algunos límites que muestra el mercado con prestarle al Gobierno por un período que va mas allá del actual mandato. No obstante, el Ministerio de Economía sigue con la estrategia de buscar fuentes de financiamiento alternativo para enfrentar vencimientos en dólares por u$s9.000 millones para julio de 2026 y enero y julio de 2027 con bonistas del exterior.

Temas Deuda

Bonos

Tesoro