Buenos Aires: tras experiencia en Ciudad, Juntos por el Cambio ahora busca reapertura de locales gastronómicos

“Los locales vienen sobreviviendo a través del take away, pero esto solo les alcanzó para llegar sólo a un diez por ciento de su venta prepandemia”, sostiene Brizzi, oriunda de Morón pero representante de la cuarta sección. Y agrega que “la situación fue tolerable al principio porque el estado nacional pudo ayudar. Pero los gastronómicos sobreviven a pulmón y no sólo tiene la carga de mantener con vida a su comercio sino también en lograr que las familias que dependen de su local puedan mantenerse. Es así que muchos emplean lo recaudado por el delivery o el take away para poder pagar los sueldos de los trabajadores”.