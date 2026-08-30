Las picaduras de mosquitos son una molestia conocida por millones de personas: aparecen en pocos segundos, pero la picazón puede durar bastante más. Rascarse suele ser la reacción inmediata, aunque existe un pequeño dispositivo pensado para aliviar esa sensación de otra manera y sin recurrir a cremas o geles.
Adiós a la picazón de mosquitos: el invento para tu celular que te aliviará al instante
El dispositivo promete ser un aliado clave frente a la invasión de mosquitos del verano: solo alcanza con un teléfono para ponerlo a funcionar.
-
De cuánto es la fortuna de Cameron Diaz y cuántos millones ganó en la cima de su carrera
-
El invento ideal para las relaciones a distancia: un dispositivo que recrea el contacto físico a través del celular
Se llama Heat It y tiene un tamaño tan reducido que puede llevarse junto a las llaves. Para usarlo solo hace falta tener el celular a mano, algo que lo vuelve especialmente práctico en viajes, caminatas o cualquier salida al aire libre.
De qué trata este dispositivo compacto para aliviar picaduras de mosquitos
Heat It es un pequeño dispositivo médico que se conecta directamente al teléfono y utiliza calor para aliviar la picazón y el dolor provocados por picaduras de mosquitos, tábanos, abejas y avispas. No tiene pilas ni batería propia: toma la energía que necesita del celular.
Una vez conectado, la aplicación permite iniciar el tratamiento y elegir su intensidad. Después de unos segundos de calentamiento, la superficie del accesorio se apoya sobre la picadura durante 4, 7 o 9 segundos, según la configuración seleccionada. La temperatura puede variar entre unos 47 y 52 °C.
El calor aplicado durante ese breve período ayuda a reducir la transmisión de los estímulos asociados con la picazón. Por eso no necesita liberar ninguna sustancia sobre la piel ni recurrir a cremas, y el tratamiento termina apenas pasan esos pocos segundos.
Las características claves de este invento
El tamaño es una de sus mayores ventajas. La versión clásica mide aproximadamente 3,8 centímetros de largo y pesa menos de 3 gramos, por lo que puede guardarse en un bolsillo o engancharse en un llavero sin ocupar prácticamente lugar.
La aplicación ofrece 12 configuraciones posibles para ajustar tanto la duración como la temperatura. También cuenta con un modo infantil, disponible desde los 3 años, que reduce el calor, y otra opción pensada para zonas de piel más sensible. Los menores de 12 años deben usarlo con ayuda de un adulto.
Hay dos versiones según el teléfono. El modelo USB-C funciona con Android y con los iPhone que utilizan ese puerto, mientras la variante Lightning está pensada para los iPhone anteriores compatibles. No se puede pasar de una conexión a otra mediante un adaptador.
Como obtiene la energía directamente del celular, tampoco hace falta acordarse de cargarlo antes de salir ni comprar repuestos. El Heat It clásico tiene un precio de u$s29,95, mientras existe una versión Pro de u$s49,95 con algunos agregados en el diseño y un accesorio para llevarlo sujeto al equipo.
- Temas
- Millones