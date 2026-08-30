El cantante de RKT fue arrestado este sábado en Villa La Ñata junto a otro hombre. La Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre 40 con la numeración suprimida y 12 municiones en el interior del vehículo.

Detuvieron a Callejero Fino en Tigre: tenía un arma y circulaba en una camioneta sin patente.

El cantante de RKT Callejero Fino fue detenido este sábado en la localidad de Villa La Ñata , partido de Tigre , acusado de tenencia ilegal de un arma de guerra . El artista circulaba junto a otro hombre en una camioneta Volkswagen Amarok que no tenía colocadas las patentes .

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Bonaerense , quienes realizaban tareas de prevención en la intersección de Italia y la Ruta 27 . Allí detectaron una Volkswagen Amarok que transitaba sin las chapas identificatorias del dominio.

Los agentes detuvieron la marcha del vehículo y procedieron a identificar a sus ocupantes. El músico, de 31 años , viajaba acompañado por un hombre de 27 , oriundo de Presidente Derqui .

Durante la requisa del habitáculo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 40 , que tenía la numeración suprimida. Además, el cargador contenía 12 municiones , según quedó asentado en el registro policial.

Las imágenes que trascendieron después del operativo muestran que la camioneta no tenía patente delantera ni trasera y tampoco contaba con un cartel visible que indicara el dominio del vehículo.

La Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre 40 con la numeración suprimida y 12 municiones en el interior del vehículo.

Al ser consultado por los efectivos sobre el motivo de su viaje, el cantante intentó explicar que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra. Sin embargo, la explicación no evitó su arresto. El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI de Benavídez, ordenó la detención formal del artista bajo la imputación de “tenencia ilegal de arma de guerra”.

Los antecedentes de Callejero Fino

No es la primera vez que Callejero Fino, cuyo nombre es Simón Alvarenga, atraviesa una situación judicial. Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por un robo.

El artista cumplió la pena bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica, después de permanecer sus primeros cinco meses en un establecimiento penitenciario.

Años después, durante una entrevista en PH, Podemos Hablar (Telefe), el cantante recordó aquella etapa de su vida y explicó que había terminado preso por encontrarse en un lugar y con personas que no debía. También reconoció que no tenía recuerdos claros del hecho: “No me acuerdo del hecho. Son flashes”.

Según contó en distintas oportunidades, fue durante ese período de encierro cuando comenzó a desarrollar su carrera musical. “Me volqué a la música cuando estaba preso en mi casa, que tenía la pulsera electrónica”, había relatado.

En otra aparición televisiva, el artista también habló sobre su pasado y expresó su arrepentimiento por las decisiones que había tomado durante su juventud: “Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”.