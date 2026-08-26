Un invento de bolsillo para los gamers: la minicomputadora que podés armar a tu gusto

A diferencia de otras consolas, su formato innovador les permite a los usuarios configurar y probar los mandos.

Esta consola les permitirá a los usuarios personalizar su estructura si desean fabricar piezas a medida para los controles.

El mundo gamer reúne a millones de usuarios, pero buena parte de las consolas portátiles mantienen una fórmula parecida: pantalla, controles fijos y poco margen para modificar el equipo. El CG Deck se sale de ese esquema con una minicomputadora de bolsillo que todavía está en desarrollo.

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Los primeros modelos ya funcionan de manera estable y ahora el trabajo está puesto en terminar el diseño y elegir los materiales de la carcasa. Su particularidad aparece al mirar cómo está construido y todo lo que se puede cambiar, permitiéndole a los mismos jugadores diseñar a futuro distintos módulos para incorporarle al aparato.

Por su tamaño puede parecer un accesorio para el celular, aunque en realidad no necesita un teléfono para funcionar. El CG Deck es una computadora independiente y su frente está preparado para sacar una pieza y colocar otra según el uso.

Quienes quieran descargar los planos o el software por su cuenta, podrán hacerlo, ya que los creadores hicieron pública esa información.

Para jugar se le puede poner un mando clásico . Otra opción es un teclado de 64 teclas , mientras una tercera pieza incorpora perillas para manejar títulos que requieran controles más precisos. Hay además un espacio más chico donde entran complementos como un trackball, un tipo de mouse que se controla girando una bola con los dedos.

La variedad no termina ahí. Ya hay más de 30 piezas nuevas en desarrollo , así que el mismo aparato puede terminar armado de formas muy diferentes sin tener que cambiar la computadora completa.

Los planos, los archivos necesarios para fabricar las piezas y el software serán públicos. Eso permitirá modificar el diseño o crear versiones propias. Las próximas carcasas tendrán además puntos donde enganchar otros componentes, incluidos futuros sistemas compatibles con piezas de construcción encastrables.

Este formato también permite optimizar el rendimiento de la consola al conectar tarjetas gráficas externas. CG Deck

Sus características y funciones claves

El CG Deck no queda limitado a los videojuegos solamente. Tiene capacidad para usar programas de oficina, hacer trabajos de edición livianos y correr diferentes títulos, con hasta 16 GB de memoria. Puede funcionar con Windows 10, Windows 11 o Linux.

La pantalla táctil mide 5 pulgadas y ofrece suficiente brillo para verse incluso con mucha luz alrededor, un problema que presentaban las consolas portátiles de antaño en las que se inspiró el diseño. Si hace falta trabajar o jugar en una resolución más grande, se conecta por HDMI a un monitor o televisor y puede mostrar imagen en 4K.

Fuera del escritorio, la batería ofrece unas ocho horas de uso continuo y se carga por USB-C. Para conectarse a internet puede recurrir a WiFi, cable de red o una tarjeta SIM con 4G, mientras Bluetooth sirve para sumar auriculares, controles u otros dispositivos sin cables.

El equipo trae puertos USB y espacio para una tarjeta de memoria. El almacenamiento se puede ampliar interna o externamente y, si hace falta más potencia para gráficos o juegos exigentes, existe la posibilidad de conectar una placa gráfica externa.