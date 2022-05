Bitcoin Pizza Day: las dos pizzas que se pagaron con Bitcoin hoy valdrían u$s300 millones

Actualmente, un Bitcoin vale en torno a u$s30.000, y eso que la moneda digital más popular del mundo está en baja. Esa criptomoneda llegó a cotizar por encima de los u$s64.000.

Tiempo después de la compra, Laszlo explicó en 2010 por qué usó criptomonedas: dijo que solo quería "comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla" él mismo. Este fue el mensaje que escribió en Bitcointalk:

"Pagaré 10.000 Bitcoins por un par de pizzas... quizá dos grandes, así me quedan sobras para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar más tarde. Podés hacer la pizza vos mismo y traerla a mi casa o pedirla a un restaurante con entrega a domicilio, pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de Bitcoins para no tener que pedirla o prepararla yo mismo. Como pedir un desayuno en un hotel, donde simplemente te traen algo de comer y estás feliz".

Bitcoin Pizza Day.jpg

Con el apoyo de PizzaDAO y otros proyectos del ecosistema, se organiza por primera vez en Argentina el evento en persona para más de 1.200 invitados el domingo 22 de mayo de 19:00 a 23:30 en Espacio Darwin, del barrio de Palermo.

Para poder asistir hay que sacar un ticket gratuito mediante alguna de las opciones listadas en el sitio oficial: bitcoinpizzadayba.xyz.