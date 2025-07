Gastó millones en transformar su cara por amor y murió ahogada en deudas: la historia de Jocelyn Wildenstein

En esa separación, ella obtuvo un acuerdo financiero millonario de un total de 2.500 millones y pagos anuales de 100 millones durante 13 años . Pero lo que parecía un futuro asegurado para Jocelyn se desmoronó completamente. En 2015 dejó de recibir los pagos anuales de su ex esposo y alegó que no tenía ingresos. Ahí comenzaron los problemas.

El motivo que llevó a Wildenstein a someterse a tantas cirugías

Desde un principio la relación no fue fácil para Jocelyn. Apenas se conocieron, los padres de Alec no aprobaban el matrimonio. Temían que su pasado estuviera relacionado a la célebre casa de citas de Madame Claude, la proxeneta más famosa del siglo XX. No obstante, Alec bromeaba al respecto "conozco a todas las chicas del burdel y Jocelyn no era una de ellas".

La familia Wildenstein tenía residencia en Nueva York, aunque prefería la vida en África. En general eran amantes de los animales salvajes, especialmente Alec, por lo que se cree que la obsesión de Jocelyn con las cirugías plásticas y su intención de asimilarse a los felinos, estaba relacionada con un fuerte deseo de recuperarlo después de su divorcio.