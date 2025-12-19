Chery sponsor en los Juegos Paralímpicos Juveniles Asiáticos 2025 en Dubái + Seguir en









La automotriz firmó un acuerdo con el comité organizador para ser socio exclusivo de movilidad en el evento deportivo. La rúbrica se llevó a cabo en los Emiratos Árabes y marca un fuerte reconocimiento a los valores de la marca.

En una ceremonia que se llevó a cabo en Dubái el 4 de diciembre, Chery firmó con el comité organizador de los Asian Youth Para Games 2025 (AYPG) su incorporación como socio exclusivo de movilidad de los Juegos. Con el eje puesto en el lema "With CHERY, Born to Rise!", esta colaboración marca no solo un fortalecimiento del vínculo entre la empresa y la organización, sino también un fuerte reconocimiento a la fortaleza y los valores de Chery.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El evento contó con la presencia de autoridades clave, entre ellas el Sr. Zhu Shaodong, Vicepresidente Ejecutivo de Chery International; el Sr. Majid Rashed, Presidente del Asian Paralympic Committee; el Sr. Saeed Hareb, Secretario General del Dubai Sport Council; el Sr. Thani Juma Berregad, Presidente de DCD y del Comité Organizador Local de AYPG; y el Sr. Tarek Souei, CEO del Asian Paralympic Committee.

chery dubai 2 Los Asian Youth Para Games 2025 adoptan "Born to Rise" como lema oficial, reflejando la perseverancia y la superación personal de los jóvenes atletas: un espíritu que conecta profundamente con la filosofía de Chery "Little Grass House" de "enfrentar desafíos y nunca rendirse". Como señaló Zhu Shaodong durante la ceremonia: "Desde nuestros humildes comienzos en Wuhu en 1997 hasta ubicarnos en el puesto 233 del Fortune Global 500 en 2025, este es el RISE de Chery. En las competencias que vienen, espero ser testigo del RISE de cada joven atleta".

Con 24 años de compromiso global y operaciones en 120 países y regiones, la asociación de Chery con los Juegos refleja su compromiso con los principios ESG y su filosofía global de "In somewhere, For somewhere, Be somewhere". También busca promover la igualdad y la inclusión, impulsando a los jóvenes atletas a brillar en igualdad de condiciones en todo el mundo.

chery dubai La ceremonia de firma se realizó con éxito, anunciando oficialmente la cooperación entre Chery y AYPG. La asociación es el resultado de la colaboración continua de Chery con la comunidad de deportes adaptados en Asia. Anteriormente, la compañía trabajó con el Comité Paralímpico de Kazajistán para organizar eventos deportivos infantiles, alentando a los niños a experimentar el poder de la autosuperación y sentando las bases para iniciativas internacionales de para-deporte. Asimismo, respaldó la exitosa realización de la Asamblea General del Asian Paralympic Committee, donde ambas partes reafirmaron su compromiso compartido de "llevar los límites más allá".

Durante ese período, Tarek Souei, CEO del Asian Paralympic Committee, participó del Chery Brand User Summit y visitó la sede central de la compañía, expresando un fuerte reconocimiento por las capacidades tecnológicas de Chery y sus esfuerzos en responsabilidad social, allanando el camino para esta alianza con AYPG. La experiencia tecnológica de Chery aporta un soporte sólido para impulsar el deporte en Asia. Mediante una inversión sostenida en I+D central y una red global de innovación, construyó reservas técnicas profundas y logró avances en áreas clave. Estas capacidades no solo impulsan la evolución de sus productos, sino que también pueden adaptarse para apoyar la operación del evento y el entrenamiento de atletas, ofreciendo un respaldo tecnológico confiable para que los jóvenes atletas persigan la excelencia. El Sr. Zhu Shaodong, Vicepresidente Ejecutivo de Chery International, brinda un discurso en la ceremonia de firma El Sr. Zhu Shaodong, Vicepresidente Ejecutivo de Chery International, brinda un discurso en la ceremonia de firma. El lema "With CHERY, Born to Rise!" encarna el espíritu compartido entre Chery y los Juegos. Desde lograr avances independientes en tecnología central, hasta liderar las exportaciones de vehículos de pasajeros de China durante 22 años consecutivos y entrar en el Fortune Global 500, Chery persiguió de manera constante el "avance continuo". Los Asian Youth Para Games, como plataforma para que los jóvenes atletas realicen su potencial, representan de forma vívida la idea de "Born to Rise". Este mismo espíritu se extiende a las prácticas ESG de Chery: desde asociarse con la International Union for Conservation of Nature (IUCN) para proteger ecosistemas, hasta renovar la cooperación con UNICEF en apoyo a la educación global; Chery alinea de forma consistente el crecimiento con la responsabilidad, conectando el progreso corporativo con el valor social. Chery ya conformó un equipo dedicado para coordinar recursos globales de cara a los Juegos. A medida que se acercan los Asian Youth Para Games 2025, la empresa aportará su experiencia tecnológica y su sentido de responsabilidad al escenario deportivo, garantizando que la convicción de "With CHERY, Born to Rise!" inspire a cada joven atleta en su camino.