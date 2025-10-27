Con gran convocatoria y demostraciones en vivo, Grupo Viales llevó a cabo la primera edición del “Zoomlion Experience Day”, un evento exclusivo que reunió clientes, distribuidores y profesionales del sector vial. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca la línea de excavadoras y topadoras de la marca asiática Zoomlion, además de probar los equipos y compartir experiencias con especialistas de la marca.
- ámbito
- Negocios
China pisa fuerte en el mundo vial argentino de la mano de Grupo Viales
El evento exclusivo de Grupo Viales convocó a más de 60 personas para presenciar el desembarco de la principal empresa china del rubro en el mundo vial argentino.
Con más de 40 años de trayectoria, la compañía argentina de venta y alquiler de equipos para obras y construcción se consolida como uno de los jugadores centrales del mercado de maquinaria vial en Argentina, impulsando la presencia de Zoomlion, que empieza a pisar fuerte en la región.
Gracias a Grupo Viales, la marca china ya se encuentra en el top 3 de ingresos al país dentro del segmento de excavadoras, compitiendo con firmas americanas y europeas de larga trayectoria en el mercado local, con un producto de alta calidad y tecnología innovadora.
Cabe destacar que la empresa dirigida por los hermanos Straccia es líder en ventas y alquiler, destacándose a nivel regional y con múltiples premios de marcas como GEHL, Indeco y hasta la propia Zoomlion.
“Este evento fue una muestra del crecimiento y la confianza que genera Zoomlion en Argentina. Cada vez más clientes eligen la marca por su rendimiento y su relación precio-calidad”, señaló Ariel Straccia, socio director de Grupo Viales.
En el mismo sentido, Luciano Straccia, Director comercial de la firma, resaltó: “Pudimos mostrar en acción equipos que están marcando una diferencia en obra. Verlos trabajar y que los clientes los prueben es la mejor forma de demostrar su potencial y el compromiso de Grupo Viales.
Por su parte, Pablo Straccia, Director de Compras, agregó: “Ser parte del crecimiento de una marca global como Zoomlion y acompañar a nuestros clientes con soporte local y stock permanente es un orgullo para todo el equipo de Grupo Viales”.
Grupo Viales se posiciona así como uno de los líderes en ventas de excavadoras y topadoras en Argentina, aportando soluciones integrales y una red de soporte que respalda cada operación.
Dejá tu comentario