¿Cómo empezar a vender online de forma eficiente y económica?

Lograr los objetivos mencionados anteriormente puede concretarse utilizando la arquitectura correcta para la implementación del ecommerce.

El primer paso es desarrollar una solución cloud-based. La infraestructura necesaria para montar el ecommerce no debe ser on-premise, es decir, por ejemplo, con servidores propios de la organización, sino que debe desplegarse en un proveedor de cloud computing, tales como AWS (Amazon Web Services), GCP (Google Cloud Platform), Azure (plataforma provista por Microsoft), etc. solo por mencionar algunos.

El segundo paso es diseñar una solución serverless. ¿Qué es serverless? En términos simples es poder ejecutar sólo la lógica de nuestro negocio sin preocuparnos por los servidores o recursos necesarios para ello, incluyendo su administración, como así también su correspondiente escalamiento ante picos de demanda. Todos estos factores quedan bajo la responsabilidad del proveedor de servicios de cloud computing.

La belleza de una solución serverless es que sólo se paga por lo que se usa, o puesto en términos más directos, cero uso es igual a cero costo. Este modelo es conocido como pay-as-you-go, y es particularmente beneficioso, por ejemplo, cuando se quiere lanzar un nuevo ecommerce cuya potencial performance presenta incertidumbre. De esta manera, si el ecommerce no alcanza el éxito esperado, no se habrán gastado inútilmente recursos económicos en una infraestructura ociosa, y en sentido contrario, si el éxito es mucho mayor a lo esperado, la performance del sistema se mantendrá en niveles óptimos, soportando así el crecimiento de la demanda y evitando la posibilidad de tener una infraestructura subdimensionada. He aquí la segunda bondad de una solución serverless, el escalamiento es automático, no requiere administración, y es virtualmente infinito.

En el mercado IT, tanto regional como global, existen numerosas organizaciones con vasta experiencia desarrollando soluciones serverless que se han aplicado exitosamente en distintos ecommerce, logrando niveles óptimos de performance, costos operacionales muy reducidos, con tiempos de entrega muy cortos. De hecho, existe lo que se conoce como MACH Alliance, un grupo formado por más de 70 empresas a nivel mundial, de la cual intive es parte, ligadas al desarrollo del software, que busca promover el uso de tecnologías de punta para, así, generar soluciones de la más alta calidad (el acrónimo MACH significa Microservices, API-first, Cloud-native, Headless).

Como conclusión, cuando una organización se enfrenta al dilema de lanzar un nuevo canal de venta, probando un potencial y prometedor ecommerce, pero duda en dar el paso adelante por una razón de costos de inversión y tiempos, es importante saber que, eligiendo la arquitectura correcta, en este caso serverless, puede ayudar muchísimo a bajar incertidumbres, controlar presupuestos, y, en el caso que el nuevo ecommerce resulte muy exitoso, a lograr una performance óptima ante picos de demanda con un escalamiento prácticamente infinito.

Aprovechar las tecnologías serverless puede brindar numerosas oportunidades de negocios a las empresas que las apliquen.

