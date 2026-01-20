Cómo ser dueño de metros cuadrados con objetivos de rentabilidad

Sin barreras de entrada, el mercado inmobiliario se abrió a inversores para participar en proyectos de escala institucional con retornos proyectados en dólares y protección de capital.

La industria del Real Estate continúa evolucionando hacia modelos más inclusivos y digitales. En este contexto, Crowdium se posiciona como la puerta de entrada para aquellos que buscan acceder al mercado de bienes raíces, un sector históricamente rentable y reservado para grandes capitales, pero que ya está disponible para todos con un modelo de rentabilidad inteligente.

Tradicionalmente, adquirir una propiedad de lujo o una unidad en una zona de alta demanda requería una inversión inicial prohibitiva y una gestión operativa compleja. Sin embargo, la estrategia de Crowdium permite a los inversores atomizar su capital, diversificando su cartera en activos de alta gama con proyecciones de retorno superiores a la media del mercado.

"Nuestro objetivo es que cualquier perfil de inversor pueda ser dueño de una fracción de un proyecto premium, percibiendo las mismas ganancias que propietario tradicional o más", destacan desde la plataforma. Este modelo no solo protege el capital ante la inflación, sino que ofrece una alternativa de inversión clara y profesional.

Como exponente actual de esta visión, Crowdium presentó Next Neuquén , una alternativa de adquisición de departamentos en un desarrollo de pozo con renta durante la obra en Neuquén capital.

Estos activos se posicionan en una zona con demanda habitacional récord e insatisfecha, impulsada por el dinamismo económico de Vaca Muerta y el crecimiento corporativo de la capital neuquina.

Creado bajo el concepto de Rental Design, el proyecto optimiza cada metro cuadrado para maximizar su atractivo en el mercado de alquileres y ventas, proyectando una rentabilidad total estimada en dólares de entre el 24% y el 28% en dólares en un plazo de tan solo 24 meses.

Ingresos trimestrales y revalorización de capital

La propuesta se distingue por ofrecer una estructura de beneficios dual: una renta trimestral del 1% en dólares abonada por la desarrolladora durante 24 meses -la etapa de obra-, sumada a la revalorización de los departamentos generada por adquirir las unidades a precio de pozo mayorista en la etapa temprana de obra.

Con inversiones que parten en un millón de pesos y la administración fiduciaria de Compañía Fiduciaria Americana S.A. (registrada en la CNV), Next Neuquén promueve la inversión transparente con seguridad para capital y los activos.

Una oportunidad de resguardo patrimonial que consolida el compromiso de Crowdium por acercar activos de clase institucional. En este sentido, reconociendo el valor de quienes invierten primero, la plataforma creó un cashback en dólares por tiempo limitado:

En enero invirtiendo en Next Neuquén, la plataforma agregará un retorno extra en dólares del 3%, pero en febrero será solo del 2%, volverá a reducirse en marzo y luego desaparecerá. Los términos y condiciones de esta promoción están disponibles en Crowdium.

Luego del éxito y la retroventa del total de las unidades del proyecto SLS Pilar - Serie I, la plataforma vuelve a sorprender a la comunidad con una nueva estrategia de inversión con renta durante la obra. Las propiedades se mantienen como el activo de refugio por excelencia, pero la verdadera ventaja competitiva hoy no reside únicamente en poseer ladrillos, sino en la inteligencia aplicada a la inversión.

Al combinar la seguridad de los activos reales con la agilidad del modelo, se profesionaliza la inversión y potencia el ahorro con un equipo de expertos orientados a los resultados. Para ser propietario y aprovechar herramientas de crecimiento, hizo falta transformar el mercado inmobiliario y Crowdium llevó adelante esa misión con éxito. Hace diez años que invertir en propiedades es cuestión de convicción y no de dinero.

Para más información sobre los proyectos actuales y cómo diversificar ahorros en ladrillos de alto nivel, visite su sitio web.