Arribaron a Zárate 7.000 autos chinos: la automotriz BYD relanza su plan para Argentina

La llegada del buque BYD CHANGZHOU a la Argentina abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la movilidad de nuevas energías, la logística automotriz y el avance de las marcas chinas en el mercado local . Hoy, la embarcación amarró en la Terminal Portuaria de Zárate tras una travesía de 23 días desde Singapur y permitió el ingreso de un volumen cercano a las 7.000 unidades, en el primer arribo de un barco completo y propio de una automotriz china al país.

El hecho marcó un hito logístico sin antecedentes y funcionó como una señal de escala industrial, previsibilidad operativa y apuesta de largo plazo. La terminal de Zárate, principal nodo portuario automotor de América del Sur, se convirtió en el escenario de una presentación que combinó logística, política industrial, contexto de mercado y lanzamiento de producto. Se estima que los vehículos se descargarán en sólo 36 horas.

El BYD CHANGZHOU es un buque del tipo Ro-Ro (roll on–roll off), diseñado específicamente para el transporte de vehículos mediante rampas internas que permiten la carga y descarga directa sobre múltiples cubiertas. Construido bajo los más altos estándares internacionales, cuenta con una eslora de 199,9 metros, capacidad de hasta 7.000 unidades y un sistema de propulsión dual-fuel que combina GNL (LNG) y combustible convencional, con una reducción significativa de emisiones de carbono frente a alternativas tradicionales.

La embarcación forma parte de la flota propia de BYD , integrada por ocho barcos con capacidad total para transportar hasta 65.000 vehículos. Esta infraestructura logística propia diferencia a la compañía del esquema habitual de la industria, que contrata espacios en buques compartidos entre varias marcas, y permite programar arribos con mayor previsibilidad, reducir tiempos de espera portuaria y ajustar volúmenes al ritmo comercial.

Stephen Deng , Country Manager de BYD Argentina, definió el arribo como un punto de inflexión. Sostuvo: “La llegada del BYD CHANGZHOU a la Argentina representa mucho más que una operación logística. Es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país. Contar con una flota propia de última generación nos permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones”.

Barco de Autos BYD El BYD CHANGZHOU, buque Ro-Ro de flota propia de la automotriz china, arribó a la Terminal Portuaria de Zárate hoy y demorará 36 horas en vaciarse Prensa BYD

El desembarco del buque también actuó como disparador de un debate que trascendió el ámbito automotor. En los días previos al arribo, el ingreso de vehículos de origen chino volvió al centro de la escena pública tras un cruce en la red social X entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado Miguel Pichetto, que reavivó la discusión sobre el impacto de estas importaciones en la industria nacional.

El contexto regulatorio resulta clave para entender la operación. La llegada de estas unidades se vincula de manera directa con el cupo de importación de vehículos electrificados dispuesto por el Gobierno nacional, que permite el ingreso de hasta 50.000 unidades anuales sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinados requisitos técnicos y comerciales.

El régimen, vigente por cinco años y próximo a iniciar su tercer período, establece un valor FOB máximo de u$s16.000 y parámetros mínimos de peso, potencia y autonomía.

BYD Unidades BYD en Zárate, aseguradas en la bodega del buque durante la travesía desde Asia, en uno de los mayores desembarcos de vehículos electrificados del mercado local

Dentro de este esquema pueden participar vehículos 100% eléctricos, híbridos convencionales, mild hybrid e híbridos enchufables. El objetivo oficial apunta a fomentar la competencia, ampliar la oferta y reducir precios, sin habilitar el ingreso de microvehículos de baja capacidad.

Bernardo Fernández Paz, director de comercial de BYD Argentina, remarcó que el arribo del BYD CHANGZHOU con el barco prácticamente completo responde a una estrategia regional definida por la casa matriz y no a una operación puntual.

“El crecimiento de BYD en Argentina está respaldado por un plan regional que incluye la nueva planta de Brasil —con una capacidad estimada de 150.000 unidades anuales—, la ampliación de la red de concesionarios y un line-up progresivamente más completo. “Independientemente de los cupos, nuestro plan de expansión en la región y en la Argentina está asegurado”, afirmó.

Un nuevo modelo que puede obtenerse con una reserva de u$s500

En paralelo al arribo del barco, BYD Argentina anunció el inicio de la preventa del BYD ATTO 2 DM-i, un SUV urbano (Vehículo Deportivo Utilitario) híbrido enchufable que amplía la oferta local de la marca. El modelo incorpora la tecnología DM-i (Dual Mode Intelligent Super Hybrid), que combina una experiencia de conducción mayormente eléctrica con una autonomía total de hasta 1.100 kilómetros.

Fernández Paz destacó que "la preventa se encuentra activa con un valor de reserva de u$s500 o su equivalente en pesos argentinos, junto a beneficios exclusivos para los primeros 200 clientes".

El valor del vehículo recién se conocerá en un mes aproximadamente, pero fuentes de BYD reconocieron que será cercano al de un Toyota Etios, cuyo precio en Argentina hoy se ubica aproximadamente entre u$s15.000 y u$s19.000 para las versiones convencionales del modelo.

BYD DOLPHIN MINI El Dholphin Mini, uno de los más vendidos por la marca en 2025

El sistema permite operar en modo EV, con 110 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo NEDC, o en modo HEV, donde el motor térmico funciona principalmente como generador de energía para la batería.

El ATTO 2 DM-i presenta una carrocería de 4.330 milímetros de largo, una distancia entre ejes de 2.620 milímetros y un interior optimizado gracias a la batería Blade integrada en el piso.

"El habitáculo ofrece materiales de alta calidad, piso plano, un baúl de 425 litros ampliable a 1.335 litros y un sistema multimedia con asistente por voz “Hi BYD”, basado en inteligencia artificial generativa y con integración de Asistente Google", explicó durante la presentación Christian González Albinati, gerente de producto de la marca de origen asiática.

En seguridad, el modelo incorpora seis airbags y más de 20 funciones de asistencia a la conducción, una de las dotaciones más completas del segmento. Las unidades del ATTO 2 DM-i arribaron en el mismo navío y su lanzamiento comercial está previsto para febrero.

La superioridad funcional del sistema híbrido frente al eléctrico puro es ideal para el uso local y detalló que el modelo combina un motor térmico de 72 kW con uno eléctrico de 145 kW, además de mejoras en diseño y habitabilidad.

Tablero BYD ATTO BYD ATTO 2 DM-i; incorpora una caja con selector ubicado en la columna de dirección y un tablero digital integrado que prioriza amplitud, ergonomía y una experiencia de manejo más intuitiva

González Abinati agregó: “El ATTO 2 no es el mismo que el ATTO 3: hay diferencias en motorización, equipamiento y confort que el cliente va a percibir claramente”.

En materia de carga, desde la compañía confirmaron durante la presentación que en la Argentina ya existen más de 100 puntos de carga disponibles y que el uso de cargadores domiciliarios también cumple un rol clave para lograr un rendimiento eficiente del vehículo en el uso cotidiano. Además, estimaron que la batería posee una vida útil cercana a los 10 años.

Mercado y contexto

El contexto del mercado automotor ayuda a dimensionar la apuesta. Durante 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0 km en Argentina, un crecimiento interanual del 47,8% y el mejor registro desde 2018, según datos de Acara. Del total, el 40 % correspondió a modelos de producción nacional y el resto fue importado, con Brasil como principal origen.

Las marcas chinas incrementaron su presencia durante el año, con una participación que pasó de 0,9% a comienzos de 2025 a alrededor del 5,6 % hacia el cierre, aunque el acumulado anual se ubicó cerca del 2,2 %. En ese escenario, BYD comercializó 670 unidades desde su desembarco local, con expectativas de crecimiento tras el nuevo embarque.

IMG_20260119_154752341 (1) Vista aérea de la Terminal Portuaria de Zárate, punto clave del ingreso del cargamento que marca un cambio logístico en la estrategia de BYD en Argentina

El interrogante que se abre gira en torno a la eficiencia económica de la estrategia logística. Fernández Paz dijo. "Operar un barco propio implica costos elevados de mantenimiento y operación, que solo se justifican con altos niveles de ocupación. En ese punto, la apuesta de BYD se apoya en su escala global y en el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, que en 2025 superaron el millón de unidades".

Con este arribo, la compañía definió las bases de su plan para 2026, que contempla la ampliación de su portafolio, el fortalecimiento de su red de concesionarios y una mayor cobertura nacional. La combinación de logística propia, tecnología y volumen posiciona a BYD como uno de los protagonistas del proceso de transformación de la movilidad en Argentina.

“El arribo del BYD CHANGZHOU y la preventa del ATTO 2 DM-i confirman una estrategia integral, con visión de largo plazo y compromiso sostenido con el mercado argentino”, concluyó Deng.