El S&P Merval vuelve a bajar tras anotar su mayor caída semanal en cuatro meses y en medio del feriado en Wall Street

Las acciones de la bolsa porteña retroceden y el panel líder pierde 0,7%. Los ADRs y los bonos soberanos no cotizan en Nueva York. Los mercados del mundo sufren la tensión geopolítica por Groenlandia.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña arranca la semana en rojo tras marcar una caída periódica de 5,1%, la más pronunciada en cuatro meses. Ocurre en una rueda de bajo movimiento y sin la referencia de Wall Street por tratarse de un día feriado en los Estados Unidos. Por esta razón, los ADRs y los bonos soberanos no cotizan en Nueva York.

El índice líder accionario de la bolsa local cae 0,7%, hasta los 2.911.638,46 puntos. Medido en dólares, el S&P Merval retrocede 0,7% hasta las 1.914 unidades.

La bolsa porteña viene de tener su peor semana en cuatro meses en la que el S&P Merval se hundió 5,1%. En cambio, los bonos tuvieron una mejor performance que llevó al riesgo país a tener una leve baja semanal hasta los 564 puntos básicos en medio de las compras de reservas del Banco Central, una medida que era largamente reclamada por el mercado.

"El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen", estimó Delphos investment .

En esa línea, la consultora agregó que "no obstante, la estabilidad macro financiera local limita los riesgos de una corrección profunda. Dentro de este marco, se observa una rotación sectorial hacia bancos y activos rezagados, en detrimento de sectores previamente ganadores".

En el frente local, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero, con la agenda de temas dispuesta por el Poder Ejecutivo, que incluye la reforma laboral, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación como embajador de Fernando Iglesias.

Mercado globales, bajo tensión

Con Wall Street cerrado por la festividad de Martin Luther King Jr. Day, las acciones europeas operan en baja este lunes, con caídas de hasta 1,5% en sus principales índices, en un contexto de mayor tensión comercial y geopolítica.

La cautela de los inversores se intensificó luego de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de avanzar en la adquisición de Groenlandia, una declaración que volvió a encender alertas en los mercados internacionales.

Trump dijo durante el fin de semana que impondría un arancel adicional del 10% a partir del 1° de febrero sobre bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia y Gran Bretaña, aumentando al 25% en junio si no se llega a un acuerdo que permita a EEUU obtener el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.