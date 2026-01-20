La Justicia imputó a tres de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

Uno de ellos fue Jesús Bernabé Mallón, conocido como "El Tío", señalado como responsable de tareas logísticas y de encubrimiento, tras ser visto junto a miembros de la banda en las semanas previas al crimen.

Procesaron a tres de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela.

A cuatro meses del triple femicidio de Florencio Varela , la Justicia Federal procesó a Jesús Bernabé Mallón , conocido como "El Tío", al considerarlo una pieza fundamental para llevar a cabo el crimen narco contra Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez el pasado 19 de septiembre.

La decisión la tomó el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez , quien además tomó la misma determinación con Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta , según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

El magistrado apuntó en su fallo que decidió procesar a los tres detenidos "al considerar acreditado que los nombrados realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis, actuando con conocimiento del plan común, bajo un esquema de división de tareas, desde la planificación, logística, captación y traslado de las víctimas, aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el sometimiento y posterior homicidio de las mismas ".

Mallón, de 42 años, es señalado como responsable de tareas logísticas y de encubrimiento , tras ser visto junto a miembros de la banda en las semanas previas al crimen.

"El Tío" fue detenido por efectivos de la DDI La Matanza en diciembre pasado cuando estaba en una vivienda de la localidad de Berazategui, mientras intentaba fugarse. Las autoridades consideraron que su aporte a la estructural fue esencial para concretar el plan homicida , que investiga la justicia desde el hallazgo de los cuerpos mutilados de las jóvenes, cinco días antes de la resolución judicial.

De acuerdo a la investigación judicial, Mallón ejercía un rol central dentro de la organización, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes. “El Tío” operaba como referente interno de la banda, encargado de logística y encubrimiento de las actividades ilícitas, principalmente ligadas al narcotráfico, y encubiertas bajo la fachada de un comercio aparentemente legal.

Durante su detención la Policía secuestró seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, que habría sido utilizado por el acusado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa.

Por su parte, Mujica y Zavaleta están acusados de haber colaborado en el encubrimiento del plan criminal, realizando maniobras para eliminar pruebas y dificultar la labor de la Justicia.

Por el triple crimen de Del Castillo (20 años), Verri (20) y Gutiérrez (15) también están detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su presunto ladero, Matías Agustín Ozorio, el primero de ellos aún en Perú a la espera de su extradición.

Asimismo, los otros apresados son Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron los restos de las tres víctimas.

Luego fueron detenidos Lázaro Víctor Sotacuro (41 años), señalado como el conductor de uno de los automóviles que llevó a las chicas desde La Matanza hacia la casa de Florencio Varela, Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría hecho los pozos para enterrar a las víctimas, Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro.