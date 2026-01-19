El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral, el proyecto clave en la agenda + Seguir en









La modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador

Javier Milei impulsará cuatro proyectos de ley en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero.

Con la reforma laboral en el centro de la escena, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero. La agenda de temas dispuesta por el Poder Ejecutivo incluye cuatro proyectos de ley. Así quedó oficializado este lunes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las sesiones extraordinarias se desarrollarán del 2 al 27 de febrero, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 24/2026, que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

¿Qué proyectos se tratarán en sesiones extraordinarias? La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente. “Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica literalmente el artículo primero.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por su parte, el Senado avanzó en la protección del calendario legislativo para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero, mientras el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto. La estrategia, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias encabezadas por Javier Milei el domingo 1 de marzo.

El Congreso tendrá sesiones extraordinarias en febrero: qué se discutirá El decreto estableció un temario de cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero. También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay; el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno. Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Sesiones extraordinarias decreto