El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre y cerró 2025 con un alza del 22,9%









l Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba mensual impulsada por materiales, mano de obra y gastos generales, según informó el INDEC.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 1,4% en diciembre respecto del mes anterior.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 1,4% en diciembre respecto del mes anterior, de acuerdo con el INDEC. Con este resultado, el indicador acumuló una suba del 22,9% en todo 2025, reflejando incrementos generalizados en los principales componentes del sector.

Según el informe oficial, la variación mensual estuvo explicada por los aumentos en Materiales (1,6%), Mano de obra (1,3%) y Gastos generales (1,3%), los tres capítulos que integran el índice.

El rubro Mano de obra incorporó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable desde diciembre de 2025 a las categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, junto con una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Ese ajuste salarial también tuvo impacto en Gastos generales, ya que este capítulo incluye el ítem Sereno, alcanzado por la misma resolución. A su vez, el INDEC detalló que se incorporaron los nuevos cuadros tarifarios eléctricos aprobados por el ENRE para Edenor y Edesur, vigentes desde el 1 de diciembre, en el marco de las revisiones tarifarias integrales.

Además, Gastos generales reflejó una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, así como una actualización dispuesta por Enargas en todos los conceptos vinculados a la conexión de gas.

El aumento anual de cada rubro de la obra En el acumulado de 2025, los distintos ítems que componen el costo de la construcción mostraron incrementos dispares. El mayor aumento se registró en Movimiento de tierra (32,4%), seguido por Ascensores (31%), Carpintería de madera (29,4%) y Carpintería metálica y herrería (27,6%). También se destacaron Albañilería (24,4%), Otros trabajos y gastos (24,1%), Instalación eléctrica (22,2%) y Estructura (20,5%). En tanto, los menores avances correspondieron a Vidrios (19,7%), Instalación de gas (18,7%), Yesería (16,9%), Instalación sanitaria y contraincendios (16,8%) y Pintura (15,7%).