El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina: espera una expansión del 4% en 2026 y 2027

El organismo dio a conocer su actualización del Panorama Económico Mundial. Para el país, el organismo sostuvo la misma estimación que había publicado en octubre pasado.

El PBI de Argentina tendrá un crecimiento del 4% en 2026 y 2027 , según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) . El organismo mantuvo su perspectiva para el país, al tiempo que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión “firme”, pero bajo presiones significativas. También ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

Así lo planteó el FMI en la actualización del “ Panorama Económico Mundial ” (conocido como WEO por su sigla en inglés), presentado este lunes en Bruselas. Según el organismo, la economía argentina crecerá 4% tanto en 2026 como en 2027, una expansión superior al promedio mundial —estimado en 3,3% y 3,2% respectivamente— y también por encima de las principales economías de América Latina.

En la comparación regional, Brasil desaceleraría su ritmo de crecimiento desde 2,5% en 2025 a 1,6% en 2026, con una recuperación a 2,3% en 2027. México, en tanto, mostraría una expansión más moderada, con tasas de 1,5% y 2,1% en los dos años siguientes.

De acuerdo con un cuadro anexo del informe, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado. Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

Para América Latina y el Caribe, e l FMI prevé que el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 y repuntará a 2,7% en 2027 , a medida que las economías converjan hacia su producto potencial desde distintas posiciones cíclicas. En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los casos con mayor expansión prevista.

El escenario global según el FMI

El escenario global que describe el FMI combina señales positivas y riesgos latentes. El principal motor del crecimiento es la inversión en tecnología y en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y Asia, que ha permitido sostener el nivel de actividad pese a las tensiones comerciales y geopolíticas.

Sin embargo, el organismo advierte que el precio del petróleo seguirá bajo presión. Tras una caída de 14,2% el año pasado, el valor promedio del crudo retrocedería otro 8,5% en 2026 y apenas se recuperaría 0,1% en 2027. Este escenario representa un desafío para la Argentina, en particular para el desarrollo de Vaca Muerta y el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.

En materia financiera, el FMI anticipa una baja gradual de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y subas moderadas en Japón. Estas condiciones podrían favorecer el acceso al financiamiento internacional, aunque el organismo alerta sobre los riesgos asociados a un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales o nuevas restricciones sobre insumos estratégicos, que podrían afectar las cadenas de suministro y presionar sobre los precios.

comercio global.jpg El organismo alerta sobre los riesgos asociados a un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales Pixabay

El documento señala que, si bien desde octubre de 2025 las tensiones comerciales se moderaron, persisten focos de conflicto. Entre ellos, menciona el reciente desacuerdo entre Estados Unidos y China por las exportaciones de semiconductores y minerales estratégicos, que fue contenido de manera transitoria mediante una tregua que redujo aranceles y suspendió nuevas restricciones hasta noviembre de este año.

En ese marco, el FMI prevé una continuidad en la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y aumentos graduales en Japón. También anticipa que la política fiscal seguirá siendo expansiva en economías clave como Alemania, Japón y Estados Unidos, lo que ayudaría a sostener el crecimiento en el corto plazo.

No obstante, el organismo advierte que el escenario sigue expuesto a riesgos significativos. Un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales —especialmente si se aplican nuevas restricciones sobre insumos críticos como las tierras raras— podría generar cuellos de botella, presiones inflacionarias y mayor incertidumbre sobre la actividad.