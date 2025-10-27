Compró una cadena de comida rápida con lo que ganó en la NBA sin saber que se convertiría en multimillonario







Logró hacerse un nombre en la NBA, pero gran parte de sus millones lo consiguió en el mundo de los negocios.

Logró hacer millones en el mundo de la gastronomía, pero también fue una figura de la NBA. Jamel Toppin/Forbes

Generar millones en el mundo de los deportes es algo normal en las ligas de élite en la actualidad, pero en el pasado esto no era para nada fácil. Mucho menos si el protagonista de la historia no era siquiera una de las máximas estrellas del equipo, aunque existe un caso de alguien que generó una auténtica fortuna.

Junior Bridgeman fue jugador de la NBA, dónde representó durante nueve temporadas consecutivas a los Milwaukee Bucks y protagonizó uno de los traspasos más importantes de la historia del certamen. Pero su verdadera faceta de éxito estuvo en su posterior vida como empresario, dónde logró incursionar en la gastronomía.

Junior X MagicJohnson Bridgeman logró destacarse en la NBA antes de lanzarse al mundo de los negocios. X: @MagicJohnson La historia de Junior Bridgeman: de la NBA a las hamburguesas Su carrera inició en la Universidad de Louisville, dónde durante cuatro temporadas lideró a los Cardinals y eso le sirvió para ser elegido en la octava posición del Draft de la NBA por Los Ángeles Lakers. Aunque rápidamente, él y Brian Winters fueron intercambiados por Kareem Abdul-Jabbar y llegó a los Milwaukee Bucks.

Allí permaneció durante nueve temporadas consecutivas y luego pasó a Los Ángeles Clippers. Tras dos años, volvió a los Bucks para retirarse a los 34 años de edad y con 12 temporadas en la máxima categoría. Aunque esa no fue la receta clave para conseguir millones.

Su salario promediaba los 350 mil dólares anuales, el dueño de la franquicia de Milwaukee, Jim Fitzgerald, lo impulsó a invertir en el mundo de los negocios. Su primera gran inversión fue una compañía de cable, aunque posteriormente se hizo con más de 500 franquicias de Wendy's, además de Chili’s y Pizza Hut. Para 2016, había vendido la mayoría de ellas en 250 millones de dólares. Tal era su crecimiento económico que también, en septiembre de 2024, adquirió un 10% de los Bucks en 4 mil millones de dólares.

Miles de millones: el patrimonio de Junior Bridgeman Lamentablemente, Bridgeman falleció el 11 de marzo de 2025, para ese entonces, su patrimonio era de 1.5 mil millones de dólares. Gestionaba 161 sucursales de Wendy's y 118 restaurantes de Chill's, con 11 mil empleados bajo su mando. Entre sus negocios también estuvo involucrado con Coca-Cola, siendo dueño de una de sus distribuidoras de embotellamiento. También fue dueño de las revistas "Ebony" y "Jet", además de invertir en la NBA y la expansión de la misma en países y continentes dónde era difícil que llegue, como África.

