Heredó millones de su marido fallecido y los invierte en investigaciones contra el cáncer: quién es Julia Koch







La socialité aprovechó su fortuna para realizar donativos a distintas causas benéficas, especialmente para el mundo de la medicina.

En 2020, Forbes la catalogó como una de las mujeres más ricas de todo el mundo.

La investigación médica es uno de los ámbitos en los que los multimillonarios suelen invertir su capital. Este es el caso de Julia Koch, una socialité y filántropa que heredó millones de dólares debido al fallecimiento de su esposo, y decidió utilizarlos para poder ayudar a los demás y donar a causas benéficas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El marido de esta multimillonaria fue David Koch, un empresario estadounidense que fue un pilar fundamental en la compañía familiar, Koch Industries, que es la segunda empresa privada más grande de Estados Unidos. En 1980, llegó a ser candidato para vicepresidente por el Partido Libertario y financió toda la campaña.

Quién es Julia Koch Julia Koch.jpg Julia Koch trabajó como modelo, pero cuando se graduó de la Universidad de Arkansas, se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar como asistente del diseñador de moda Adolfo. Sin embargo, en enero de 1991 conoció a David Koch en una cita a ciegas y, ese mismo año, comenzaron a salir. Dos años después dejó de trabajar y en 1996, se casaron.

Sin embargo, en 2019, David Koch murió a causa de un cáncer de próstata, y su esposa e hijos heredaron el 42% de su empresa, Koch Industries. Además, heredó su millonaria fortuna, lo que hizo que se convirtiera en una de las mujeres más ricas del mundo. Actualmente, es parte de la junta directiva de la compañía.

Obra filantrópica de Julia Koch Julia-Koch-1 Luego del fallecimiento de su marido, Julia Koch se convirtió en presidente de su organización, la Fundación David H. Koch, a través de la que donó millones de dólares a investigaciones médicas, ciencia, educación y artes. Por ejemplo, una de sus donaciones más recientes fue al Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford para establecer una unidad de investigación clínica.

Por otro lado, en 2024 donó 75 millones de dólares para establecer el centro ambulatorio de atención familiar Julia Koch en NYU Langone, en West Palm Beach. Además, Koch participa en la junta directiva del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, del Museo Metropolitano del Arte y Venetian Heritage Foundation.

Temas Millones