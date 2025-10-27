En medio de tantas producciones nuevas que llegan a Netflix, hay una serie que logra destacarse por su ritmo, su tensión y una atmósfera que mantiene al espectador al borde del sillón. Con solo ocho capítulos, propone un misterio que se despliega con precisión y sin respiro, en el que cada personaje esconde algo y nada es lo que parece.
La serie de suspenso de Netflix que no te podés perder: misterio y oscuros secretos en solo 8 episodios
La plataforma tiene en su catálogo una de las series británicas de drama y suspenso más valoradas por el público.
La plataforma líder vuelve a demostrar por qué es el hogar ideal para las historias atrapantes: su catálogo no solo ofrece cantidad, sino también calidad y variedad, con ficciones capaces de sorprender incluso a los más exigentes. Entre ellas, se encuentra una joya que combina drama, secretos familiares y un suspenso impecable: Safe.
De qué trata Safe, la misteriosa serie de Netflix
La historia arranca cuando el cirujano pediátrico viudo Tom Delaney vive en un barrio acomodado junto a sus dos hijas adolescentes, intentando reconstruirse tras la muerte de su esposa. Todo cambia cuando su hija mayor desaparece tras una noche de fiesta, desencadenando una investigación que revela secretos oscuros en su entorno más cercano.
La desaparición actúa como detonante para que Tom se adentre en un laberinto de mentiras, traiciones y conexiones inesperadas: los muros del vecindario pronto se muestran más frágiles de lo que parecen, y las apariencias protegen más de lo que revelan.
Netflix: tráiler de Safe
Netflix: elenco de Safe
- Michael C. Hall
- Amanda Abbington
- Marc Warren
- Hannah Arterton
- Amy James-Kelly
- Audrey Fleurot
