De cuánto es la fortuna de Thomas Bangalter, el DJ miembro de Daft Punk que volvió a tocar en vivo

Thomas Bangalter, la mitad del icónico dúo Daft Punk, sorprendió a la escena electrónica con un regreso inesperado a los escenarios. El artista francés se presentó en un set sorpresa junto a Fred Again.., durante la celebración del 20° aniversario del sello Because Music, en el Centro Pompidou de París. Este evento es su primera aparición en vivo, en 16 años de manera solista, desde su última sesión en 2009, durante el cumpleaños de Busy P, en Los Ángeles.

El show en París ocurrió cerca de las 2:30 a.m., cuando Bangalter y Fred Again.. realizaron un back-to-back (B2B) que incluyó clásicos como "I Feel Love" de Donna Summer, "Flat Beat" de Mr. Oizo y un edit de Bangalter sobre "Signature/Bonus Beats/Needy Girl" de Chromeo. Al finalizar, Fred Again.. agradeció al público y describió la experiencia como "las dos horas más locas de mi vida". Este regreso emocionó a figuras como Tiësto y David Guetta, quienes expresaron su admiración en redes sociales.

Thomas Bangalter Daft Punk La vuelta de Thomas Bangalter: el set en París junto a Fred Again.. El reencuentro de Bangalter con los escenarios se dio en un contexto especial: el cierre temporal del Centro Pompidou por renovaciones durante los próximos cinco años. Durante el set, compartió que suamor por la música electrónica nació en ese mismo edificio en 1992.

El último show de Daft Punk había sido en los Premios Grammy 2017, junto a The Weeknd. Desde entonces, Bangalter se dedicó a proyectos musicales y cinematográficos, como la composición de bandas sonoras para películas como lo hizo en "Irréversible" y "Tron: Legacy". Su vuelta a los escenarios generó expectativa sobre futuras presentaciones, aunque él mismo bromeó con Fred Again..: "Espero que no pasen otros 24 años hasta el próximo".

La carrera de Thomas Bangalter Thomas Bangalter nació el 3 de enero de 1975 en París, en el seno de una familia con fuertes raíces musicales. Su padre, Daniel Vangarde, fue un reconocido compositor y productor que trabajó con artistas como Sheila B. Devotion y Ottawan. Aunque de niño no soñaba con seguir los pasos de su padre, aprendió piano a los seis años y desarrolló una pasión por la música que lo llevó a conocer a Guy-Manuel de Homem-Christo en la secundaria.

Juntos formaron el trío Darlin', pero una crítica negativa que los llamó "thrash daft punk" los inspiró a adoptar ese nombre y explorar la música electrónica. En 1995, lanzaron "Da Funk", su primer éxito masivo, y firmaron con Virgin Records. Con álbumes como "Homework" (1997), "Discovery" (2001) y "Random Access Memories" (2013), Daft Punk revolucionó la escena electrónica con temas como "Around the World", "Digital Love" y "Get Lucky". Bangalter también incursionó en otros proyectos, como el sello Roulé y colaboraciones con Stardust y Alan Braxe. Tras la separación de Daft Punk en 2021, se dedicó a la composición para cine y ballet, aunque nunca abandonó por completo la producción musical. Daft Punk.jpg El patrimonio de Thomas Bangalter Según Celebrity Net Worth, Thomas Bangalter posee una fortuna estimada en 90 millones de dólares. Este patrimonio proviene de su trayectoria con Daft Punk, uno de los dúos más influyentes de la música electrónica, así como de sus proyectos en solitario, colaboraciones y composiciones para cine. Además de sus ingresos por ventas de discos y giras, Bangalter generó recursos a través de su sello discográfico Roulé y participaciones en bandas sonoras. Su legado en la música y su capacidad para reinventarse lo mantienen como una figura clave en la industria, incluso después de la disolución de Daft Punk.

