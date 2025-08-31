Construyó una guitarra con su padre porque no tenía plata y terminó brillando en Queen

Brian May logró generar millones con Queen y gestionó muy bien el legado del icónico grupo inglés para mantener una verdadera fortuna.

Pese a que su salud no se lo permite, busca mantener el amor de millones con su música.

Brian May , el alma de la guitarra de Queen , amasó millones con riffs que marcaron el rock . Su Red Special y canciones como We Will Rock You conquistaron al mundo. Desde la pobreza londinense, su talento forjó un imperio, pero su salud reciente despierta dudas sobre su futuro artístico inmediato.

A los 77 años, May combina música y ciencia en un legado único. Su riqueza, nacida de acordes legendarios, enfrenta retos por su salud frágil. Esta es la historia de un hombre que transformó las cuerdas en fortuna y ahora lucha por seguir tocando pese a las complicaciones que atraviesa.

En 1968, Brian May formó Smile , que en 1970 se convirtió en Queen con Freddie Mercury . “No podía permitirme una guitarra cara, así que la construí con mi padre”, contó sobre su Red Special , una guitarra artesanal. Queen vendió millones de discos, impulsando su riqueza inicial.

Con We Will Rock You , compuesto por May, y A Night at the Opera en 1975, Queen revolucionó el rock. Las giras y regalías de 22 canciones suyas generaron ingresos masivos. En 1992, lanzó Back to the Light y buscó mantenerse vigente en el ambiente al día de hoy, pero un derrame cerebral en 2024 limitó su capacidad de tocar.

Tras la muerte de Mercury en 1991, May lideró giras con Queen+Paul Rodgers y Adam Lambert. Su doctorado en astrofísica en 2007 mostró su versatilidad. Sin embargo, los costos de producción y su salud reciente, con secuelas motoras, redujeron las ganancias de las giras.

El patrimonio de Brian May

En 2021, el patrimonio de May alcanzó 210 millones de libras, con 15 millones de libras por giras en 2023, según The Times. “Seguimos tocando porque amamos la música”, afirmó en 2024. Las regalías de Bohemian Rhapsody, impulsadas por la película de 2018, son su mayor activo.

Un derrame cerebral en 2024 afectó su brazo izquierdo. “No puedo usar mi brazo izquierdo ahora”, reveló. Esto frena las giras, que generaron 15 millones de libras en 2023. Su productora, London Stereo, y el musical We Will Rock You suman ingresos estables.