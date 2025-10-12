Varones Unidos, el sitio de odio contra mujeres del que participaba el doble femicida Pablo Laurta

La página se presenta como un lugar que lucha por una "Masculinidad Positiva". De mensajes de odio a posteos bizarros sobre como no ser un “baboso” o “pollerudo” al "seducir" en Instagram.

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio , tuvo como antesala una campaña de hostigamiento y victimización digital encabezada por Pablo Laurta , su presunto asesino. El hombre era uno de los impulsores del sitio “Varones Unidos” , una plataforma uruguaya cargada de discursos antifeministas desde la que se intentó culpar a la víctima.

El sitio, que se presenta como un espacio para promover la “ masculinidad positiva ”, publicó extensos artículos sobre el caso, titulando su versión de los hechos como: “El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta”.

Bajo una fachada de defensa masculina, “Varones Unidos” combinaba contenidos que iban desde manuales de “seducción” en redes sociales hasta ataques a mujeres públicas como Wanda Nara y la abogada Ana Rosenfeld . En sus publicaciones, se insistía en que la sociedad y la justicia estaban “sesgadas” en favor de las mujeres y que los varones eran víctimas del “feminismo judicial”.

Uno de los textos más leídos del sitio se titulaba “Consejos para conocer chicas por Instagram”. Allí se advertía sobre el riesgo de convertirse en un “ baboso ” o un “ simp ”, y se brindaban pautas para crear perfiles “atractivos” sin caer en la “adoración de influencers”. “Un hombre exclusivamente dedicado a buscar el interés de mujeres es conocido como ‘baboso’... es una conducta antisocial”, sostenía el artículo.

El texto, cargado de tono paternalista, invitaba a los varones a mostrarse “divertidos y espontáneos”, pero bajo la premisa de que las mujeres “explotan a los hombres” a cambio de atención o dinero.

Wanda Nara y Ana Rosenfeld como una muestra de “sesgo judicial” e “impunidad femenina”

image

En otra publicación, el grupo usó el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi como ejemplo de la “impunidad femenina”. Señalaban a Rosenfeld como promotora de una “violencia institucionalizada contra el hombre” y sostenían que la justicia “favorece narrativas que pintan a la mujer como víctima”. Estas publicaciones formaban parte del mismo entramado ideológico que Laurta utilizaba para justificar su odio y sus actos.

Tests de paternidad y desconfianza hacia las mujeres

image

El sitio también ofrecía tests de paternidad bajo el lema “Descubre la verdad con seguridad y privacidad”. A través de supuestas alianzas con laboratorios, prometían resultados “imparciales” y confidenciales, alegando que el servicio evitaba “interferencias de activistas o personal con sesgos ideológicos”.

Con mensajes como “Toma el primer paso hacia la verdad”, “Varones Unidos” reforzaba su narrativa de desconfianza hacia las mujeres, un discurso que se reflejaba en el accionar y las creencias de Pablo Laurta, hoy señalado como autor del doble femicidio que conmociona al país.