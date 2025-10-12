Donald Trump, rumbo a Israel, ratificó que "la guerra ha terminado"

El presidente de EEUU se reunirá este lunes con familiares de rehenes y luego dará un discurso frente al parlamento israelí.

En la previa a la liberación de rehenes anunciada para este lunes , el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ya viaja rumbo a Israel para celebrar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza . A bordo del avión camino a Tel Aviv, el líder republicano destacó: " La guerra ha terminado ".

Antes de su partida, periodistas le habían preguntado a Trump por un comentario del primer ministro israelí , Benjamín Netanyahu , quien había sugerido que las operaciones militares no habían terminado por completo . Ante esta consulta, el mandatario estadounidense ratificó: "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?".

Este lunes, se espera que Trump se reúna con las familias de los rehenes y más tarde dará un discurso ante el parlamento de Israel. “Este va a ser un momento muy especial”, dijo el mandatario antes de su viaje y agregó: “Todos están muy entusiasmados con este momento”.

A su vez, previó que el alto el fuego se mantendrá en Gaza porque la gente está "cansada" del conflicto y aseguró que ambas partes "están felices".

"Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calles. Y es un momento que no creo que se vuelva a ver", apuntó el mandatario.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

Cumbre en Egipto para consolidar el acuerdo de paz en la Franja de Gaza

Luego de su paso por Israel, Trump viajará a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, sostuvo que la cumbre busca “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza” y allanar el camino para “un nuevo capítulo de paz y seguridad” en Oriente Medio.

Respecto al futuro del acuerdo, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciará durante esta cumbre el "papel principal" que asumirá el Reino Unido en la nueva etapa posterior al conflicto.

“Hoy es la primera y más crucial fase para poner fin a esta guerra y ahora debemos cumplir la segunda fase en su totalidad”, anticiparon a través de un comunicado emitido por la oficina de Starmer. En ese sentido, agregaron que el "Reino Unido apoyará la siguiente etapa de las conversaciones para garantizar la plena implementación del plan de paz, de modo que las personas de ambos lados puedan reconstruir sus vidas con seguridad".

Starmer anunciará un paquete de ayuda de 20 millones de libras (casi 23 millones de euros) distribuida a través de UNICEF y otras entidades humanitarias, para "garantizar que los servicios de agua, saneamiento e higiene lleguen a decenas de miles de civiles en toda Gaza".