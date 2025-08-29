De los millones a la cárcel: la historia de Jeffrey Skilling, el hombre detrás del mayor escándalo financiero







Arruinó la vida de miles por unos cuantos millones de dólares y protagonizó uno de los fraudes más grandes que se hayan visto.

Skilling es una de las figuras más polémicas debido a los millones de dólares que consiguió de la peor manera posible.

En 2001, Enron colapsó en el mayor escándalo financiero de Estados Unidos. Jeffrey Skilling, su ex CEO, pasó de amasar millones a enfrentar la justicia. Su ingeniería contable engañó a inversores, destruyó miles de empleos y marcó un hito imborrable en la historia de las finanzas corporativas del mundo.

El ejecutivo de Enron llevó a la empresa a la cima, pero su ambición desmedida la hundió. La quiebra dejó un rastro de pérdidas y desconfianza. La caída de Skilling mostró cómo la codicia transforma el éxito en un desastre que aún resuena en el mundo corporativo global.

Jeffrey Skilling El ex CEO de Enron tuvo varios problemas legales al realizar estafas por millones de dólares.

Qué pasó con Jeffrey Skilling y Enron Enron, fundada en 1985 por Kenneth Lay, facturaba 100 mil millones anuales en 2000. El graduado de Harvard, contratado en 1990, impulsó un modelo de “Banco de Gas” y contabilidad mark-to-market. Esta práctica infló beneficios, ocultando deudas de 30 mil millones, mientras las acciones se disparaban en bolsa.

Skilling renunció en agosto de 2001, alegando motivos personales, y vendió acciones por 60 millones. Meses después, Enron se declaró en quiebra, dejando 20 mil empleos perdidos y a Arthur Andersen, su auditora, disuelta por encubrir fraudes. La debacle expuso una red de engaños contables sin precedentes.

En 2006, el ex CEO fue condenado a 24 años de prisión por fraude, conspiración y uso de información privilegiada. En 2013, su sentencia se redujo a 14 años tras aportar 45 millones para indemnizar víctimas. Liberado en 2019, su caso dejó un legado de desconfianza corporativa.

