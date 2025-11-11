De trabajar en una lavandería a crear un gigante de miles de millones: quién es Frank VanderSloot

Empezó desde abajo, escaló en el mundo empresarial y sus ideas revolucionarias le permitieron ganar miles de millones.

El camino para lograr ganancias de millones de dólares no siempre llega con una herencia. Hay quienes tienen orígenes humildes y logran hacerse un nombre entre los empresarios más ricos del mundo por estar en el momento y lugar indicados.

Frank VanderSloot empezó en una lavandería mientras llevaba adelante sus estudios. Luego de trabajar durante varios años, consiguió convertirse en uno de los magnates más importantes de la industria.

Inició sus estudios en la Universidad Brigham Young, mientras trabajaba en una lavandería . Su camino académico estuvo un tiempo pausado, ya que, al unirse a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se ausentó para servir en una misión.

Hoy es el líder de uno de los imperios más importantes de Norteamérica.

Luego de obtener su título, trabajó durante casi diez años en Automatic Data Processing , inicialmente en ventas y marketing, para luego convertirse en gerente general y de operaciones. Sus buenos rendimientos le permitieron sumarse como vicepresidente regional en Cox Communications , pero le llegaría una oportunidad clave para alcanzar los millones que hoy ostenta.

Su cuñado le acercó la posibilidad de dirigir Oil of Melaleuca , una empresa dedicada al marketing de red. En esa época, la compañía era considerada como “un desastre” , pero bajo su mandato todo cambió para bien.

Modificó la filosofía de la firma, inició la venta de suplementos nutricionales, artículos de limpieza y productos de cuidado personal. Fue presidente y director ejecutivo, obteniendo el 25% de ventas en otros países como Taiwán, Corea del Sur, Japón y Reino Unido.

Miles de millones: el patrimonio de Frank VanderSloot

Actualmente, el patrimonio de Frank VanderSloot se estima en 3.2 mil millones de dólares, provenientes de sus ganancias como director de Melaleuca. Su compañía fabrica más de 450 productos y registra más de un millón de clientes en todo el mundo.

También es uno de los terratenientes más importantes de Norteamérica, con casi 60 mil hectáreas repartidas entre Idaho, Utah y Montana. Entre sus donaciones más relevantes, se destacan los millones que destinó a los republicanos.