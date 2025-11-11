De cuánto es la fortuna de David Guetta, uno de los Dj más influyentes en la música electrónica







El productor francés y creador de clásicos de la escena pop y house tiene una considerable cantidad de dinero, debido a su carrera.

David Guetta, uno de los más conocidos Dj de música electrónica. Gentileza @davidguetta

David Guetta es uno de los nombres más reconocidos en la escena de la música electrónica a nivel mundial. Este DJ y productor francés logró trascender los límites de los clubes, para convertirse en un referente del pop global. Conocido por muchos como el pionero de la fusión entre el house y el pop comercial, su carrera está marcada por éxitos como "When Love Takes Over", "Sexy Bitch" y "Titanium". Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las tendencias musicales, lo mantuvo en la cima de la industria durante más de tres décadas.

Nacido como Pierre David Guetta, el 7 de noviembre de 1967, en París, creció en un entorno familiar con raíces marroquíes y belgas. Desde joven, mostró un gran interés por la música, influenciado por su medio hermano Bernard Guetta, un reconocido periodista francés. Su carrera comenzó en los años 80, en el Broad Club de París, donde pasó de pinchar canciones populares a descubrir el género house. A mediados de los 90, lanzó sus primeros singles, con "Up & Away" como su primer éxito en las discotecas. En 1994, asumió la gestión del club nocturno Le Palace, un paso clave en su consolidación como figura del ambiente nocturno parisino.

David Guetta.jpg Télam La carrera de David Guetta El salto definitivo de Guetta llegó en 2001, con la fundación de Gum Productions y el lanzamiento de su primer sencillo de éxito, Just a Little More Love, en colaboración con Chris Willis. Su álbum debut, del mismo nombre, vendió más de 300.000 copias e incluyó temas como "Love Don't Let Me Go". En 2004, lanzó Guetta "Blaster", con el éxito "Stay", y en 2007, Pop Life se convirtió en un éxito europeo con más de 500.000 copias vendidas.

Su consagración global llegó en 2009 con One Love, un álbum que incluyó colaboraciones con Kelly Rowland en "When Love Takes Over" y con Akon en "Sexy Bitch". Este disco alcanzó el triple platino y le valió una nominación al Grammy.

Durante la década de 2010, expandió su influencia con éxitos como "Where Them Girls At" con Flo Rida y Nicki Minaj, y "Without You" con Usher. También fue embajador musical oficial de la UEFA Euro 2016, componiendo "This One's For You", el himno del torneo. En 2018, lanzó 7, su séptimo álbum, seguido por colaboraciones con Anne-Marie en "Don't Leave Me Alone" y presentaciones en festivales como Tomorrowland.

El patrimonio de David Guetta Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de David Guetta asciende a 200 millones de dólares. Esta cifra refleja sus ingresos por ventas de discos, giras internacionales, colaboraciones y acuerdos comerciales. Se estima que gana aproximadamente 30 millones de dólares al año. Uno de los negocios más lucrativos de su carrera fue la venta de los derechos de su catálogo musical a Warner Music en 2021, por más de 100 millones de dólares. En el ámbito inmobiliario, Guetta ha invertido en propiedades de lujo. En 2012, adquirió un ático en Paraiso Bay, Florida, y en 2018, compró un condominio en Miami por 9,5 millones de dólares. En 2023, adquirió una mansión en Indian Creek, Miami, por 69 millones de dólares.

