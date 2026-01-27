Del colchón al pozo: el nuevo refugio inversor que permite capitalizar el "boom" de Vaca Muerta

A través de la tecnología de Crowdium, el proyecto Next Neuquén abre las puertas a inversores desde 1 millón de peso para participar de la explosión inmobiliaria en la capital energética del país, con rentabilidades proyectadas que desafían al mercado tradicional.

Neuquén se ha consolidado como la joya de la corona del desarrollo económico argentino. Mientras los activos financieros tradicionales navegan en la volatilidad, el "efecto derrame" de Vaca Muerta ha transformado a la capital provincial en un ecosistema de demanda insatisfecha. En este escenario, la intersección entre el Real Estate premium y el Crowdfunding financiero está pariendo una oportunidad que los analistas ya califican como el "arbitraje perfecto".

La propuesta disruptiva llega de la mano de Crowdium , la plataforma líder en inversiones colaborativas, que acaba de lanzar Next Neuquén. Se trata de un desarrollo de usos mixtos estratégicamente ubicado, diseñado para absorber la demanda de una clase media corporativa y profesional que crece a un ritmo superior al de la infraestructura disponible.

Invertir en ladrillos siempre fue el respaldo nacional por excelencia, pero las reglas han cambiado. Ya no basta con comprar cualquier unidad en Buenos Aires y esperar una renta magra. El inversor actual busca rendimiento real y acceso flexible que se amolde a su capital disponible. Neuquén presenta hoy las tasas de ocupación más altas del país y valores de alquiler que, en el segmento corporativo, se posicionan en niveles récord.

Next Neuquén no es solo un edificio; es un activo financiero tangible. Ubicado en una zona de expansión crítica, el proyecto combina arquitectura de vanguardia con una eficiencia constructiva que impulsa la apreciación del capital.

Históricamente, participar de un proyecto de esta envergadura estaba reservado para grandes pooles de inversión o patrimonios de ocho cifras. Aquí es donde la ingeniería de Crowdium rompe el paradigma:

Ticket de entrada disruptivo: Desde montos mínimos (aproximadamente AR$1 millón), cualquier ahorrista puede adquirir "cuotapartes" de un proyecto residen cial de gran escala.

El cupo en este proyecto es limitado ya que recientemente ha concluido el ciclo del proyecto anterior SLS Pilar I. La mayoría de los inversores reinvirtieron su capital en Next Neuquén, por lo que se redujo considerablemente el saldo disponible para fondear mediante esta herramienta.

Análisis de Riesgo y Oportunidad

Invertir siempre implica un proceso serio, y en zonas de alto crecimiento el punto crítico es la ejecución. En Crowdium ese riesgo se cuida desde el inicio, seleccionando proyectos con desarrolladores experimentados y de historial probado.

NLK Capital es una desarrolladora de trayectoria que diseña y construye edificios residenciales, barrios privados y edificios Build to Suit o “a la medida” para satisfacer necesidades específicas de un usuario final y las características técnicas requeridas en Argentina. Desde 2015, NLK trabaja en para crear y potenciar negocios de alto impacto en el mercado de las finanzas y real estate.

Next Neuquén vía Crowdium representa la evolución del ahorro: una participación estratégica en los motores reales de la economía argentina. Se trata de una inversión disruptiva con un activo que se revaloriza por tanto por la construcción como por la dinámica propia de la cuenca neuquina.

Quienes quieran conocer más o invertir en el mercado inmobiliario sin barreras de entrada pueden crear un perfil sin costo en Crowdium.