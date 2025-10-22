Derribando barreras patrimoniales: cómo ser dueño en 2025 a partir de u$s500

Crowdium, la plataforma pionera de crowdfunding inmobiliario, rompe la barrera del capital inicial, brindando acceso a inversiones en Real Estate de calidad a la mayoría de la población

Mientras el más reciente Global Wealth Report (UBS , antes por Credit Suisse) subraya la marcada disparidad económica a nivel mundial, indicando que el 87% de la población adulta posee una riqueza neta inferior a los $100.000 USD , plataformas de inversión digital como Crowdium consolidan su rol esencial como mecanismos de democratización financiera .

En Latinoamérica, donde la riqueza neta mediana por adulto se ha mantenido históricamente debajo de los $10.000 USD, la inversión en Real Estate de calidad se considera inalcanzable. Crowdium cumple una década desafiando esta estructura, haciendo que la inversión inmobiliaria sea accesible.

El modelo tradicional de inversión en Real Estate exige un capital inicial elevado y complejos trámites. Crowdium rompió este paradigma con el concepto de inversión fraccionada y digital .

Al permitir a los inversores adquirir una cuotaparte de un desarrollo o una propiedad para renta, la plataforma logra:

La inversión online en propiedades se establece así como una herramienta de mitigación de riesgo y diversificación al alcance de todos.

Seguridad y transparencia en inversiones: el modelo fiduciario

Para generar confianza en la inversión colectiva (crowdfunding), la seguridad jurídica y la transparencia operativa son fundamentales.

El modelo de Crowdium se basa en la estructura legal del fideicomiso privado para cada proyecto específico. Este mecanismo garantiza la independencia de de los fondos:

Fondos aislados : El dinero de los inversores se deposita en una cuenta bancaria independiente, a nombre del fideicomiso, garantizando que el capital esté legalmente separado de las finanzas de la plataforma.

: El dinero de los inversores se deposita en una cuenta bancaria independiente, a nombre del fideicomiso, garantizando que el capital esté legalmente separado de las finanzas de la plataforma. Crowdium como conector: La plataforma actúa como un conector tecnológico, sin disponer del capital, mientras que el inversor se convierte en co-propietario de una porción tangible del inmueble (cuotaparte).

Innovación y proyección: la mirada al futuro

Tras consolidar su modelo operativo en su primera década, la visión de Crowdium se centra en la innovación tecnológica para mejorar la liquidez, un desafío histórico del sector inmobiliario.

Crowdium no solo está celebrando una década de existencia, sino que está marcando la pauta en la inversión en propiedades online, otorgando a la clase media las mismas oportunidades de inversión patrimonial que las grandes fortunas. El futuro de la plataforma apunta a la tokenización de activos inmobiliarios.

Un modelo único creado en Crowdium

Uno de los mayores hitos de la plataforma nace de la negociación para la adquisición en SLS Pilar.

La desarrolladora, Barza Real Estate, accedió a brindar un gran descuento en la adquisición mayorista de departamentos premium. Un acto estratégico que les permite llevar a término la construcción con capital clave y vital para generar rentabilidad a los inversores.

Luego, incluyeron la planificación de una salida en 24 meses por medio de una recompra de unidades. Es decir, la misma desarrolladora se comprometió para la recompra de las unidades a precio cerrado con cláusulas de incumplimiento.

Este cálculo permite estimar una rentabilidad total del 28% en dólares en dos años, un número poco frecuente en el mercado inmobiliario en un plazo considerado corto.

Sin embargo, en pos de generar ingresos frecuentes para los inversores, agregó en la negociación que parte de la rentabilidad final sea adelantada en forma de renta a los inversores, así Crowdium se convirtió en la única plataforma que cuenta con un proyecto que brinda renta durante la obra y salida asistida en un mercado tradicionalmente ilíquido, rompiendo el paradigma largoplacista del mercado inmobiliario.

El fondeo superó el 90% y la plataforma celebra el fin de la quinta serie con la promoción Last Call, dónde todas las nuevas inversiones de USD 500 o más pueden aplicar el código LASTCALL y sumar un cashback del 4% en dólares. La plataforma abonará este retorno extra directamente en la cuenta bancaria indicada en el perfil del usuario al finalizar el fondeo, en un plazo de 15 días hábiles. Este retorno extra tiene el potencial de elevar la rentabilidad hasta el 32% en dólares. Se pueden conocer los términos y condiciones en la web de Crowdium.

Cómo participar

Tanto para conocer más como para invertir, los interesados deben registrarse sin costo en la web de Crowdium. La plataforma asignará a un asesor que los acompañará a lo largo de la vida del proyecto y brindará información en todo momento.

El asesoramiento personalizado construye experiencias adaptadas para cada cliente, eligiendo una comunicación directa con sus representantes, simplificando la gestión y pudiendo elegir múltiples canales como videollamadas, chats en whatsapp e intercambio de documentación online.