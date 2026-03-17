"El gran Neuquén será otra de las metrópolis argentinas": el Efecto Houston y el crecimiento irreversible en Vaca Muerta

Tras la apertura de sesiones ordinarias, el mercado inmobiliario neuquino se consolida como el destino del capital que busca refugio en la economía real. Por qué el "Efecto Houston" es la gran oportunidad del 2026.

Caminar hoy por el centro de Neuquén, es asomarse al futuro de la Argentina. Aquí el pleno empleo es la norma y las camionetas blancas de las operadoras petroleras dictan el ritmo de una ciudad que se expande día a día. Vaca Muerta bate sus propios récords de extracción y de inversión. La región escaló y generó un efecto colateral crítico: ya no hay dónde vivir .

Este fenómeno, que los analistas llaman el " Efecto Houston ", refiere al boom de demanda habitacional que supera la capacidad instalada y ha transformado a la capital provincial en una isla de rentabilidad. Con contratos de alquiler corporativos que triplican el promedio nacional, el Real Estate neuquino y Next Neuquén se convirtieron en el refugio preferido de quienes buscan escapar de la volatilidad y capturar la renta petrolera.

En la apertura de sesiones, el Presidente de la Nación sentenció que “El gran Neuquén en pocos años será otra de las metrópolis argentinas” y “En cinco años el complejo energético por sí solo e stará exportando unos 50.000 millones de dólares” . Argentina tiene la segunda reserva más grande del mundo de gas esquisto y esta es la llave para proveer la energía que el mundo necesita.

Tras la Argentina Week en Nueva York y los anuncios de inversiones millonarias, las perspectivas son exponenciales, pero el tiempo apremia. Con la infraestructura de transporte (gasoductos y oleoductos) finalizando sus etapas clave en este 2026, el flujo de personal jerárquico hacia la zona se multiplicará. Next Neuquén no es solo un edificio de departamentos; es una respuesta logística a una demanda de servicios que hoy el mercado no puede satisfacer.

Hasta hace poco, invertir en inmuebles en "la capital del shale" era un privilegio de pocos. Entrar a una propiedad requería desembolsos de seis cifras que excluía a la mayoría de los ahorristas. Sin embargo, la tecnología financiera ha roto esa barrera.

Proyectos como Next Neuquén, impulsados a través Crowdium, están permitiendo que cualquier persona —desde un profesional independiente hasta un pequeño ahorrista— pueda ser dueño de una cuota parte de este boom. "Ya no necesitás comprar un departamento para cobrar una renta. Podés diversificar en el mercado más dinámico del país", explican desde la plataforma.

Crowdium

Cómo invertir en Next Neuquén

Para invertir es necesario contar con una cuenta en la plataforma de Crowdium. Es un servicio gratuito que permite acceder a más información del proyecto y a un asesor que acompañará al cliente durante toda la experiencia.

Se puede invertir desde 1 millón de pesos o su equivalente en dólares. En Next Neuquén se estima alcanzar una rentabilidad total del 24~28% en dólares en 24 meses. Y parte de la rentabilidad proviene de una renta trimestral del 1% en dólares que pagará la desarrolladora desde la adquisición de unidades de pozo y durante 24 meses.

Lo que el inversor debe saber

El real estate es, por definición, un activo de baja liquidez. Si necesitás la plata mañana, un departamento no funciona como un plazo fijo. No obstante, el modelo de Crowdium permite que el inversor no tenga que hacerse cargo de nada, siendo la plataforma la que agiliza el proyecto y la fiduciaria la que brinda transparencia desde el primer día. El capital se dolariza en activos reales evitando la licuación por devaluación del peso.

Vaca Muerta depende del petróleo. Si el precio del Brent colapsa a nivel global, el ritmo de la ciudad se frena. Sin embargo, la ventaja de Next Neuquén es su ubicación estratégica en la capital: la ciudad ya funciona como hub de servicios administrativos, educativos, sanitarios y judiciales, lo que le da un piso de demanda que excede lo estrictamente energético.

El mercado inmobiliario neuquino: ¿Burbuja o déficit real?

Muchos temen una burbuja. La realidad técnica muestra lo contrario: el déficit habitacional en Neuquén es estructural. No se construye por especulación, se construye porque las empresas petroleras están trayendo familias y ejecutivos que hoy duermen en hoteles por falta de oferta residencial de calidad.

Para descubrir más detalles sobre el desarrollo y las oportunidades de inversión con la plataforma puede ingresar en la web de Crowdium