En el Día Internacional del Juego Responsable, Betano refuerza un mensaje clave: "No te hagas el loco" al apostar online

La plataforma de apuestas deportivas online impulsa su mensaje de juego responsable mediante una campaña creativa que toma la trayectoria de Sebastián "El Loco" Abreu, transformando su icónica figura de jugador "arriesgado" en un símbolo de control y prudencia.

En el marco del 17 de febrero, Día Internacional del Juego Responsable, Betano, la plataforma de apuestas deportivas online de Kaizen Gaming, refuerza su compromiso con el juego responsable y vuelve a poner el foco en un mensaje claro para los usuarios. Apostar debe ser siempre una forma de entretenimiento, nunca una inversión.

Con Sebastián “el Loco” Abreu como embajador regional del juego responsable, Betano impulsa en América Latina una iniciativa de concientización que apela a la cercanía y el lenguaje futbolero para hablar de un tema serio: poner límites, saber cuándo frenar y jugar con responsabilidad.

Del “Loco” al “Responsable” Ídolo del fútbol sudamericano y recordado mundialmente por su inolvidable penal “a lo Panenka” en el Mundial 2010, Abreu asumió un rol diferente fuera de la cancha, se convirtió en vocero del juego consciente. Bajo el concepto “No te hagas el loco”, Betano busca desmitificar la idea de que apostar es una forma de generar ingresos y reforzar su carácter recreativo.

A través de piezas audiovisuales, contenidos educativos y acciones en medios y plataformas digitales, el mensaje apunta a recordar tres reglas básicas del juego responsable:

Educación, herramientas y acompañamiento Como parte de esta iniciativa, Betano pone a disposición de los usuarios una serie de herramientas concretas para un juego más seguro, entre ellas:

Límites de tiempo y dinero configurables.

Temporizadores de sesión.

Opciones de pausa (“time-out”) y autoexclusión.

Verificación estricta de identidad para impedir el acceso de menores.

Atención especializada 24/7.

Enlaces a organizaciones de apoyo como Jugadores Anónimos y otras entidades de asistencia a jugadores y familias.

Además, el sitio https://nohagaselloco.com.ar/ reúne contenidos educativos con ejemplos cotidianos y mensajes directos que invitan a reflexionar sobre el autocontrol y la toma de decisiones conscientes al apostar.

Un mensaje que trasciende las fechas

La acción forma parte de una estrategia regional de largo plazo que Betano desarrolla en países como Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, con presencia en medios, redes sociales y espacios vinculados al fútbol.

Ismini Nasaina, Head of Responsible Gaming en Kaizen Gaming, comentó: “El juego sólo puede ser disfrutable si nuestros jugadores mantienen el control. Para nosotros, el Juego Responsable no es una función de la plataforma, sino un principio operativo fundamental que define cómo diseñamos nuestros productos y cómo apoyamos a los jugadores. Nos centramos en ayudar a los jugadores a mantener el control mediante información clara, herramientas prácticas e intervenciones oportunas cuando sea necesario. Es fundamental concientizar sobre el juego responsable y facilitar la comprensión y el uso de las medidas de seguridad. El Día Internacional del Juego Responsable es una buena oportunidad para reforzar estos principios básicos y recordar a los jugadores que las herramientas de protección y el apoyo siempre están disponibles. La concientización y el control de los jugadores mantienen el entorno de juego seguro y sostenible”.

En el Día Internacional del Juego Responsable, la compañía refuerza así un concepto simple pero fundamental: un buen jugador también sabe cuándo no jugar.

Acerca de Kaizen Gaming - Betano

Kaizen Gaming es una de las mayores empresas de tecnología de juegos del mundo. Centrada en la tecnología y las personas, su objetivo es mejorar continuamente la experiencia de apuestas que ofrece a millones de clientes en todo el mundo y entretener a los aficionados del deporte de forma divertida y responsable.

Kaizen Gaming es propietaria de Betano, la marca premium de apuestas deportivas y juegos en línea, con una sólida presencia en numerosos mercados de Europa, América y África. La empresa emplea a más de 2800 personas en todo el mundo.

Kaizen Gaming ha sido reconocida como líder en el mercado global de apuestas deportivas y juegos, y ha recibido varios premios del sector, entre ellos el de "Operador del Año" en los EGR Operator Awards y los SBC Awards 2025.

Para más información, visite Kaizen Gaming y Betano.