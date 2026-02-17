Perú: destituyen a José Jeri, el séptimo presidente en diez años

El mandatario fue removido de su cargo debido a una investigación de la fiscalía por presunto tráfico de influencias. El Parlamento deberá elegir un sustituto hasta las elecciones de abril.

José Jeri fue removido del cargo de jefe de Estado de Perú.

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí , séptimo jefe de Estado en 10 años que es removido del cargo. La fiscalía lo investiga por dos casos de tráfico de influencias tras la revelación de encuentros clandestinos con empresarios chinos.

La remoción tiene lugar a menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 12 de abril en un país convulsionado en el que Jerí asumió hace poco más de cuatro meses. A partir de ahora, el Poder Legislativo deberá elegir a un nuevo mandatario.

Uno de los parlamentarios deberá ser elegido como nuevo jefe del Congreso y, por tanto, se convertirá en el mandatario del Perú, que tendría así un octavo jefe de Estado desde 2016.

La crisis contra Jerí escaló luego que la prensa revelara que se reunía de forma oculta con dos empresarios chinos: un contratista estatal y otro investigado por la fiscalía por presuntamente integrar una red de tráfico de madera.

El nuevo presidente también asumirá de manera interina, de igual forma que lo hizo Jerí, siguiendo el camino previsto por la Constitución luego de la destitución de la expresidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago en el que se la acusó de no poder resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Durante la jornada, Jerí enfrentaba siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición de izquierda. Acompañaban el pedido un bloque de partidos de derecha que pretendían removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad”.

José Jerí fue destituido como presidente de Perú

La sesión inició a las 10 (12 en la Argentina ). Los legisladores votaron una por una las mociones para admitir someterlas a debate. Pero una vez aprobado el debate de todas las mociones, hubo legisladores que criticaron el procedimiento para destituir al mandatario interino ya que, según afirmaban, correspondía avanzar con el proceso de vacancia y no de censura.

A diferencia del juicio político, que requiere una mayoría cualificada de 87 votos de los 130 miembros, la censura requería una mayoría simple de 66 o menos, si es que había menos legisladores presentes.

Este martes, la mayoría requerida era de 58 legisladores ya que había 115 presentes. Sin embargo, el pleno de la cámara reunió 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí y sus aliados argumentaban que debía enfrentarse a un juicio político y no a una censura, aunque de todas maneras aclaró que iba a respetar el resultado de la votación de censura.

Afuera del recinto, un grupo de manifestantes se reunió para exigir la destitución del presidente interino, a quien acusaban de convertir el palacio presidencial “en un burdel”.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

“Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado”, dijo al respecto.

Luego de asumir interinamente con una aprobación de casi 60% en los sondeos por su lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.