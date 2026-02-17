Un hogar del AMBA necesitó más de $192.000 en febrero para pagar los servicios públicos + Seguir en









La cifra subió fuerte en términos anuales, aunque se redujo respecto de enero por cuestiones estacionales y un menor consumo de gas y electricidad. El transporte fue lo que más aumentó.

El gasto en servicios públicos aumentó más de 40% anual en febrero.

Un hogar promedio sin subsidios tuvo que afrontar un gasto de $192.181 en febrero para pagar las tarifas de los servicios públicos. La cifra creció 41% en términos interanuales, pero se redujo 0,3% frente a enero debido a factores estacionales y a un menor consumo de energía eléctrica y gas natural.

Los datos se desprenden del informe que publica mensualmente el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires. El 45,8% del costo total se correspondió con el transporte público, el 24,9% con las tarifas de electricidad, el 16,5% con las tarifas de agua y el 12,8% con las tarifas de gas.

Vale aclarar que el IIEP, a la hora de hacer el cálculo, tiene en cuenta la ponderación de un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires y considera consumos promedio. Cabe recordar que este mes comenzó a regir el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que distingue entre usuarios de energía eléctrica con y sin subsidios, mientras que en el sector del gas ningún hogar recibió bonificaciones en el precio mayorista. Según el citado informe, los subsidios del Estado Nacional representaron el 35% del costo real de los servicios.

Crece el peso de los servicios públicos sobre el salario El IIEP estimó para el mes en cuestión un salario promedio de $1.733.146 para los trabajadores formales del sector privado. El mismo permitió cubrir nueve canastas de servicios públicos, cuando hace un año permitía cubrir 9,6.

El informe detalló que la factura promedio de energía eléctrica para usuarios sin bonificaciones subió 14,1% en el cargo variable, mientras que para quienes recibieron subsidios se redujo 3,9%, debido al nuevo esquema que estableció un tope de 300 kWh mensuales para el bloque subsidiado. En gas natural, la eliminación de los segmentos N2 y N3 derivó en incrementos en el cargo variable de 117% y 80%, respectivamente, para los ex beneficiarios, que pasaron a integrar un único segmento sin bonificaciones.

colectivo El incremento en el transporte (+56%) aportó más de la mitad del aumento anual de la canasta de servicios. El gasto en electricidad y gas creció levemente por encima de la inflación estimada para el período (+35% y +37%, respectivamente), mientras que el gasto en agua fue de 19%.