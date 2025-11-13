Ganaron millones: los traders que aprovecharon una subasta del Gobierno para potenciar su fortuna







Asumieron un riesgo importante, pero sus inversiones le dieron una rentabilidad que jamás en su vida podrían haber imaginado.

Gracias a una subasta de bitcoin, obtuvieron millones de dólares. Imagen: Freepik

Este fenómeno ha sorprendido incluso a los inversores más experimentados: un grupo selecto de traders logró transformar una oportunidad inusual del mercado en millones de dólares gracias a una subasta de activos incautados por el Gobierno. Lo que parecía una simple liquidación de bienes ligados al delito se convirtió en una puerta de ingreso masivo al mundo de las criptomonedas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación giró en torno a la venta de criptodivisas confiscadas por el Estado tras cerrar el conocido mercado negro online, y la rápida valorización del activo permitió que los compradores iniciales obtuvieran ganancias espectaculares en un tiempo relativamente breve.

Inversión en criptomonedas Gracias a la subasta después de la incautación, muchas personas invirtieron en este activo y ganaron millones de dólares. Imagen: Freepik Las criptomonedas incautadas de Silk Road La clave de esta historia arranca con la incautación de una enorme cantidad de bitcoins relacionados con Silk Road, el mercado clandestino en línea que operaba fuera del comercio tradicional. En octubre de 2013, las autoridades estadounidenses lograron detener la actividad de esa plataforma y confiscaron importantes activos digitales ligados a su operativa.

Posteriormente, estas criptomonedas fueron puestas a subasta por el Gobierno, abriendo una ventana de acceso a inversores que normalmente no están dentro del circuito habitual de compra de bitcoins en masa.

Al adquirir estos bitcoins en una etapa temprana, los traders asumieron un riesgo elevado, pero con el tiempo la valorización del mercado digital les dio la razón. Por ejemplo, uno de los primeros en beneficiarse fue el inversor Tim Draper, quien compró 30.000 bitcoins por 19,4 millones de dólares en junio de 2014.

Gracias al aumento del valor del bitcoin luego de la compra, Draper logró convertir esa inversión en aproximadamente 71,9 millones de dólares, con una ganancia de cerca de 52,5 millones. Una inversión que se transformó en millones: cuánto ganaron El mecanismo resultó extremadamente rentable: otro inversor, Barry Silbert, adquirió 48.000 bitcoins por 18,1 millones de dólares en diciembre y menos de tres años después ese mismo lote llegó a valer unos 115,1 millones, lo que implicó una ganancia relevante. En otro caso, una persona anónima que pagó por 44.000 bitcoins logró obtener una ganancia estimada de 90,9 millones de dólares. Estos ejemplos muestran una trayectoria clara: al comprar criptomonedas incautadas en una fase relativamente temprana, cuando el riesgo era mayor pero la valorización futura aún desconocida, los inversores obtuvieron un rendimiento extraordinario en el tiempo.

Temas Millones