Comenzó su carrera en el fútbol americano, pero consiguió sus millones en Apple: la historia de Fran Tarkenton

Al contrario de lo que muchos piensan, este deportista consiguió una fortuna por sus inversiones estratégicas.

Generalmente, las estrellas del deporte que llegan a las grandes ligas de las distintas disciplinas suelen ganar millones de dólares . Pero hay quienes agigantan aún más sus patrimonios al invertir en otros rubros, ya sea por curiosidad, conocimiento o recomendación.

Fran Tarkenton fue una figura del fútbol americano de la década del 60 que logró emocionar a todos con sus labores dentro del campo de juego. Una vez retirado y sin tantas ganancias que reflejaran su talento por los sueldos no tan altos de la época, logró aumentar su riqueza gracias a una inversión correcta.

En Minnesota aún se habla de su era como quarterback de los Vikingos y en los New York Giants es una cara más que conocida. The Scrambler, como lo apodaban en el mundo del deporte, llegó a tres finales del Super Bowl , aunque nunca pudo ganar el trofeo más importante de Estados Unidos.

En una época donde los contratos por millones de dólares ni siquiera estaban cerca de existir, pudo acumular una buena cantidad de dinero, pero nada comparable con lo que se consigue hoy. Apenas 1.2 millones de dólares , que si bien no es poco, en 2025 estaría por debajo del salario anual del jugador peor pagado de alguna franquicia.

Era normal que los jugadores buscaran trabajos paralelos para poder mantenerse. Su factor clave fue pensar qué seguiría una vez que se retirara, y ahí llegó la oportunidad de invertir. Tras varios fracasos, dio en la tecla en la década de los 80: la tecnología.

Subestimada por muchos, utilizó parte de los 11 millones de dólares anuales que obtenía por los bienes raíces que había comprado. Fundó Tarkenton Software, una empresa dedicada al desarrollo de generadores de programas informáticos para compañías. Se asoció con IBM y más tarde llegó su jugada más importante fuera de las canchas: compró acciones de Apple en plena batalla de esta contra Microsoft, 800 mil en total.

Cientos de millones: el patrimonio de Fran Tarkenton

Al día de hoy, el patrimonio de Fran Tarkenton se estima en 350 millones de dólares según distintos medios especializados. La mayoría proviene de la participación mayoritaria que tuvieron sus empresas en Apple, lo que lo convirtió en uno de los atletas retirados más ricos del planeta.

Es parte del Salón de la Fama de la NFL y, entre sus múltiples negocios, también cuenta con grandes inversiones en bienes inmobiliarios. Al día de hoy, se desconoce si vendió alguna de las más de 800 mil acciones de Apple que adquirió.