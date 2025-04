Imperio Bad Bunny: cuánto dinero acumula el principal artista a nivel mundial

Lanzó cinco discos de estudio y dos recopilatorios , uno de los cuales ingresó en la prestigiosa lista de los 500 mejores álbumes de la historia , elaborada por Rolling Stone . Gracias a estos éxitos, realizó cinco giras internacionales , que no solo agotaron entradas, sino que también le generaron ingresos astronómicos: su World’s Hottest Tour de 2022 recaudó u$s314 millones , mientras que El Último Tour del Mundo superó los u$s126 millones .

Su carrera no se limitó al ámbito musical. Participó como actor en cinco producciones, entre ellas la serie Narcos , y las películas Bullet Train y Cassandro . Además, incursionó en la lucha libre profesional , colaborando con la WWE , lo que derivó en su aparición en la edición 2023 del videojuego oficial de la compañía, por la que recibió una importante suma en dólares.

Bad Bunny Coachella.webp Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo.

El trabajo de Bad Bunny junto a distintas marcas

Su vínculo con las marcas también fue clave para su fortuna. Firmó contratos con multinacionales como Adidas, Gucci, Corona y Cheetos, que reforzaron su presencia como referente cultural. En particular, su asociación con Adidas comenzó el 17 de marzo de 2021, con el lanzamiento de The First Café, una línea de zapatillas inspiradas en su rutina matutina, que incluyó su característico ojo del álbum "X 100PRE". Desde entonces, colaboraron en 14 modelos, incluyendo las Paso Fino, que se vendían a u$s160 por par.

Por otro lado, Gucci lo eligió recientemente como imagen de su colección de equipaje Savoy, junto a Kendall Jenner, en una campaña que reafirma su poder dentro de los influyentes "30 under 30" de Forbes. También trabajó con la marca Jacquemus en su línea Le Splash en 2022, y en 2020 lanzó una colaboración con Crocs, la cual incluyó las icónicas zapatillas Classic Clog, adornadas con orejas de conejo y que brillaban en la oscuridad.

Respecto a su patrimonio, los números hablan por sí solos. Cobra entre u$s600 mil y u$s1 millón por show, según la ubicación y el tamaño del evento, y entre u$s750 mil y u$s1.312.000 por presentaciones privadas. Solo en 2022 y 2023, se estima que ganó aproximadamente u$s90 millones, sumando giras y plataformas digitales.

En Spotify, reúne 65,8 millones de oyentes mensuales, mientras que en YouTube obtiene ingresos cercanos a u$s3,5 millones, y en Instagram lo siguen 45,6 millones de personas. Solamente por sus reproducciones musicales, se calcula que facturó más de u$s8 millones.

El patrimonio de Bad Bunny

Según el portal especializado Celebrity Net Worth, el artista puertorriqueño posee un patrimonio neto cercano a los u$s18 millones, lo que lo posiciona entre los 10 músicos más ricos del planeta.

En cuanto a sus propiedades, Bad Bunny compró una mansión en Hollywood Hills en 2023, valuada en casi u$s9 millones. La casa supera los 670 metros cuadrados y cuenta con pileta, sauna y un jardín de gran dimensión.

Bad Bunny Mandión Hollywood 2.jpg La mansión de Bad Bunny en Hollywood. New Style

También alquila el departamento más caro de Nueva York, por el que paga u$s150.000 mensuales. Se trata de un dúplex con cuatro habitaciones y una vista panorámica de la ciudad, cuyo valor estimado asciende a u$s18,5 millones.

Durante la pandemia, se instaló en San Juan, Puerto Rico, en una mansión valuada en casi un millón de euros, lo que confirma su preferencia por residencias de alta gama.

Así, entre música, cine, deportes, moda y negocios, Bad Bunny se consolidó como una de las marcas personales más rentables del mundo. Su historia, marcada por la innovación y el desparpajo, parece apenas comenzar.

Bad Bunny homenajeó a Puerto Rico en su Tiny Desk Concert

Bad Bunny ofreció una presentación especial en el reconocido ciclo Tiny Desk Concerts de la emisora estadounidense NPR, donde reafirmó su vínculo con Puerto Rico al interpretar temas de su último disco, "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana". Durante el show, el cantante exhibió con orgullo su identidad cultural y el amor por su tierra natal.

El concierto, que se grabó en una única toma en la sede de NPR en Washington, se estrenó este lunes y tuvo una duración de media hora. En ese espacio íntimo, Bad Bunny interpretó cinco canciones de su álbum "Debí Tirar Más Fotos", lanzado el pasado 5 de enero. Según el propio artista, este trabajo musical representa un homenaje directo a la historia, las costumbres y la esencia del pueblo puertorriqueño.

Entre los temas interpretados se destacó "VOY A LLEVARTE PA PR", seguido por "KLOuFRENS", canción centrada en el desamor, una temática que ha sido recurrente en la trayectoria del puertorriqueño.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión llegó con "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", una canción que denunció con firmeza la gentrificación y el aprovechamiento de los recursos naturales y territoriales de Puerto Rico.

La participación de Bad Bunny en el ciclo de NPR no solo reafirmó su consolidación internacional, sino que también dejó en claro que, a través de su música, continúa elevando la voz de su país y denunciando las problemáticas sociales que afectan a su gente.