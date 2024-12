Los artistas más escuchados por los argentinos en 2024: dominio del reggaetón y la cumbia

Con esta campaña anual, la plataforma trae no solo el cierre de un gran año, sino también toda su data para aportar una cuota de cultura argentina en un contexto donde primó el orgullo por nuestro país.

El 2024 también estuvo marcado por el éxito de “Hola perdida”, el tema de Luck Ra y Khea que dominó las listas nacionales e internacionales. Con más de 150 millones de reproducciones y 47 semanas consecutivas en el top 50 de Spotify Argentina, esta canción se convirtió en un himno para 15 millones de personas en el país. El cuádruple disco de platino y el fenómeno del "pasito cuartetero" reafirmaron el impacto del cuarteto en la cultura popular.

Este año, Wrapped dejó en evidencia una conexión única entre generaciones en Argentina. Las nuevas tendencias revelan cómo el "JOMO (Joy Of Missing Out)" es el nuevo lema de las generaciones jóvenes, cuyas preferencias musicales vuelven a lo "old school", desde clásicos de nuestro rock nacional hasta hitazos del reggaetón. Un dato clave para entender esto es que, aproximadamente el 50% de las playlists de "nostalgia" fueron creadas por usuarios menores a 25 años, incluyendo principalmente géneros como el Reggaeton Viejo y Rock nacional.

Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional han resurgido como sonidos atemporales, impulsados tanto por jóvenes como por el reencuentro de grupos musicales históricos como Los Piojos, el último álbum de Charly García, entre otros grandes sucesos. Otro dato relevante que Spotify descubrió durante el año, y que se refuerza en esta edición de Wrapped, es que el 60% de la generación Z ha escuchado rock nacional, disparador que derivó en los últimos Spotify Singles, donde artistas actuales como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de Soda Stereo, Viejas Locas y Celeste Carballo.

Top 10 Artistas más escuchados en Argentina durante 2024

Emilia

Duki

María Becerra

Luck Ra

Bad Bunny

Milo j

Feid

YSY A

Ke Personajes

Tiago PZK

Top 10 Canciones más escuchadas en Argentina durante 2024

Luck Ra - HOLA PERDIDA

Tiago PZK - Piel

Feid - LUNA

Luck Ra - QUE ME FALTE TODO

Mesita - Una Foto Remix (feat. Emilia)

FloyyMenor - Gata Only

Emilia - La_Original.mp3

Los Ángeles Azules - Perdonarte, ¿Para Qué?

Salastkbron - Tal Para Cual

Salastkbron - Un Besito Más

Top 10 Álbumes más escuchados en Argentina durante 2024